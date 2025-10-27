देश भर में रिश्‍तों के कत्‍ल की कई खौफनाक कहानियां सामने आ रही हैं, जो आपकी रूह कंपा देगी. दिल्‍ली से मुंबई तक मोहब्‍बत के नाम पर कत्‍ल की वारदातें सामने आ रही हैं. प्यार में जानलेवा वार की दो दिल दहला देने वाली कहानियां हैं. वारदात अलग है, लेकन मकसद एक जैसा है. 1400 किलोमीटर दूर साजिश और हत्या में बस एक फर्क है, एक जगह कातिल बॉयफ्रेंड है तो दूसरी जगह गर्लफ्रेंड. कल तक जिनके प्‍यार की कसमें खाई जा रही थी, उन्‍हें ही मोहब्‍बत के नाम पर मौत के घाट उतार दिया गया. रिश्तों के खून का ऐसा खौफनाक अंजाम होगा, यह किसी ने सोचा नहीं होगा. इश्क, धोखे और कत्ल की यह कहानियां रिश्‍तों की हकीकत को बयां कर देती हैं.

केस-1: गर्लफ्रेंड ने दिया खौफनाक हत्‍याकांड को अंजाम

दिल्‍ली में लव, लिव इन और धोखे वाले कांड में खौफनाक खुलासा हुआ है. पुलिस का दावा है कि लिव इन पार्टनर ने UPSC स्टूडेंट का मर्डर किया. इस मामले में पुलिस ने एक लड़की और 2 लड़कों को अरेस्ट किया है.

पुलिस के मुताबिक, तीनों ने मिलकर UPSC छात्र के हत्याकांड को अंजाम दिया और इस हत्‍याकांड की मास्‍टरमाइंड अमृता चौहान फॉरेंसिक साइंस में बीएससी कर रही है. वहीं अपनी जान गंवाने वाला रामकेश मीणा दिल्ली में रहकर UPSC की तैयारी कर रहा था.

दावा है कि रामकेश के साथ अमृता मई 2025 से लिव-इन में रह रही थी, लेकिन बाद में अमृता और रामकेश अलग-अलग हो गए थे. दावा यह भी किया जा रहा है कि रामकेश के पास अमृता के अश्लील फोटो-वीडियो थे. अमृता ने कहा है कि रामकेश उन फोटो-वीडियो को डिलीट नहीं कर रहा था.

यही वो कारण था, जिसके कारण फॉरेंसिक साइंस पढ़ने वाली अमृता ने हत्या का प्लान बनाया. वैज्ञानिक तरीके और क्राइम सीरियल देखकर पूरी रणनीति तैयार की. पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपियों ने पहले मीणा की गला घोंटकर हत्या की और फिर जलाने के लिए उसके शरीर पर तेल, घी और शराब डाल दी. इसी दौरान अमृता के एक्स बॉयफ्रेंड ने गैस सिलेंडर का वॉल्व खोल दिया. थोड़ी ही देर में धमाका हुआ और जलकर रामकेश की मौत हो गई.

पुलिस का कहना है कि अमृता का मकसद रामकेश की मौत को सिलेंडर धमाके का रूप देना था. इसके बाद आरोपी रामकेश के पास रखी हार्ड डिस्क और लैपटॉप लेकर फरार हो गए.

यह हत्‍या 6 अक्टूबर को हत्या हुई थी और 18 अक्टूबर को अमृता पकड़ी गई. इमारत के CCTV में अमृता और उसके साथी कई बार दिखे. पुलिस की जांच में साजिश का पता चला और फिर कॉल डिटेल और हिस्ट्री खंगाली गई. आखिरकार पुलिस को चकमा देने में लगी 'कातिल हसीना' सलाखों तक पहुंच गई.

केस-2: ब्रेकअप से नाराज युवक ने की हत्‍या

दिल्ली की तरह ही मुंबई में भी हत्या का एक मामला सामने आया है. यहां पर ब्रेकअप से नाराज युवक ने पूर्व प्रेमिका को मार डाला. फिर अपना भी गला रेतकर युवक ने आत्महत्या कर ली. पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक को अपनी गर्लफ्रेंड पर शक था. इसीलिए दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था. काफी दिन तक चले विवाद के बाद लड़की ने रिश्ता खत्म कर दिया.

हालांकि नाराज प्रेमी ने साजिश रची और लड़की को मिलने के लिए बुलाया, जब लड़की घर पहुंची तो आरोपी युवक ने उसे चाकुओं से गोदकर मार डाला. मौके पर मौजूद स्थानीय लोग दोनों को उठाकर अस्पताल ले गए, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से दोनों ने दम तोड़ दिया.