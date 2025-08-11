कल्याण ज्वैलर्स के बहादुर कर्मचारियों ने नाकाम की 18 लाख की लूट, CCTV फुटेज आई सामने

बिहार की राजधानी पटना में लूट की कोशिश और फिर कर्मचारियों की बहादुरी से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है. जहां पर कुछ कर्मचारियों ने अपनी जान पर खेलकर 18 लाख से ज्‍यादा रुपए लुटने से बचा लिए. इस दौरान गोली भी चली लेकिन कर्मचारियों की हिम्‍मत को नहीं मार सके. इस घटना के सामने आए वीडियो में कल्‍याण ज्‍वैलर्स के दो कर्मचारी रुपयों से भरा बैग छीनने की कोशिश करते अपराधी से जूझते नजर आ रहे हैं.

यह घटना पटना के बोरिंग रोड पर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की है, जहां पर कल्‍याण ज्‍वैलर्स के दो कर्मचारी बैंक खुलने के बाद 11 बजकर के 55 मिनट पर बैग में 18.5 लाख रुपए लेकर बैंक में जा रहे थे.

... और बदमाश से भिड़ गए कर्मचारी

पुलिस ने बताया कि बैंक की सीढ़ियों पर ही एक बदमाश ने रुपयों से भरा बैग छीनने की कोशिश की. हालांकि इस दौरान दोनों कर्मचारियों ने हिम्‍मत बनाए रखी और किसी भी तरह के डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया. दोनों कर्मचारी बदमाश से भिड़ गए.

अपराधी और कर्मचारियों के बीच छीना झपटी के दौरान एक राउंड गोली भी चली. हालांकि गोली दीवार में जाकर लगी. बावजूद इसके कर्मचारियों ने हिम्मत नहीं हारी और अपराधी की पिस्टल छीन ली. यह देखकर के अपराधी अपना हेलमेट छोड़कर फरार हो गया.

पुलिस ने पिस्‍तौल को कब्‍जे में लिया

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने मौके से वारदात में इस्‍तेमाल पिस्‍तौल को अपने कब्‍जे में ले लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है.

पटना के सबसे पॉश इलाके में स्थित बोरिंग रोड पर घटी इस घटना ने बिहार में अपराधियों के बुलंद हौसले को बयां किया है.