गुरुग्राम में शर्मनाक वारदात: विदेशी भाषा की शिक्षिका से दो बार गैंगरेप, जिम के चार ट्रेनर गिरफ्तार

हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने एक विदेशी भाषा की शिक्षिका के साथ पिछले दो हफ्तों में दो बार बलात्कार करने के आरोप में एक जिम के चार प्रशिक्षकों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों की पहचान गौरव, योगेश, अभिषेक और नीरज के रूप में हुई है. वे जिम ट्रेनर हैं और ज़ुम्बा डांस भी सिखाते हैं. पीड़िता (29) द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक, सितंबर में एक पार्टी में उसकी गौरव से दोस्ती हुई थी और उन्होंने अपने-अपने मोबाइल फोन नंबर एक-दूसरे को दिये थे.



महिला ने पुलिस को बताया कि 18 सितंबर को गौरव ने उसे मिलने के लिए बुलाया और सुशांत लोक इलाके में अपने दोस्त नीरज के फ्लैट पर ले गया, जहां दोनों ने उसके साथ बलात्कार किया. उन्होंने उसे घटना के बारे में किसी को बताने की स्थिति में जान से मारने की धमकी भी दी. पीड़िता ने प्राथमिकी में बताया कि दो अक्टूबर को गौरव ने उसे फिर मिलने के लिए बुलाया और नीरज के फ्लैट पर ले जाकर अपने दोस्तों अभिषेक और योगेश को भी बुला लिया और फिर चारों ने उसके साथ बलात्कार किया.



वह किसी तरह सुबह घर लौटी और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पीड़िता की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 3(5) (साझा इरादा), 64(1) (बलात्कार) और 70(1) (सामूहिक बलात्कार) के तहत मामला दर्ज किया गया. आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘सभी आरोपियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है. उन्हें शहर की एक अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया. मामले की विस्तृत जांच जारी है. ''

