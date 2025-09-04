विज्ञापन
मंगेतर बना चोर! ले उड़ा 1 किलो की सोने की ईंट, होटलों में उड़ाई रकम, दिल्ली-देहरादून तक खरीदी जमीन

20 जुलाई 2025 को युवती ने शादी की तैयारियों के लिए नितेश को 1 किलो सोने की ईंट सौंपी. लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उसके बारे में सुनकर ही होश उड़ जाएंगे.

मंगेतर बना चोर! ले उड़ा 1 किलो की सोने की ईंट, होटलों में उड़ाई रकम, दिल्ली-देहरादून तक खरीदी जमीन
  • दिल्ली में एक युवती ने शादी की तैयारियों के लिए मंगेतर को 1 किलो सोने की ईंट सौंपी थी
  • मंगेतर सोने की असली ईंट को नकली से बदलकर टुकड़ों में बेचकर फरार
  • पुलिस ने तकनीकी निगरानी और कॉल डिटेल्स से आरोपी को दबोचा
नई दिल्ली:

दिल्ली में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवती के मंगेतर ने ही भरोसे का गला घोंट दिया. युवती ने शादी के खर्चों के लिए अपने होने वाले पति को पुश्तैनी 1 किलो सोने की ईंट सौंपी थी, लेकिन युवक उसी ईंट को नकली ईंट से बदलकर असली सोना बेच डाला और फरार हो गया. अब सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की एंटी-नारकोटिक्स सेल ने आरोपी को गाजियाबाद के कौशांबी से गिरफ्तार कर लिया है.

पीड़िता ने क्या कुछ बताया

DBG रोड थाना इलाके की रहने वाली युवती ने पुलिस को बताया कि फरवरी 2024 में उसकी नितेश वर्मा से सगाई हुई थी. इसके कुछ महीने बाद ही घर से सोने-हीरे के गहने और सिक्के भी चोरी हो गए थे. उस समय शक तो नितेश पर हुआ, लेकिन सबूत न मिलने के कारण मामला ठंडे बस्ते में चला गया. आपको बता दूं कि 20 जुलाई 2025 को युवती ने शादी की तैयारियों के लिए नितेश को 1 किलो सोने की ईंट सौंपी. लेकिन जल्द ही पता चला कि ईंट नकली है. 

जब नितेश से सवाल किया गया तो उसने चोरी की बात कबूल की और जल्द पैसे लौटाने का आश्वासन दिया. लेकिन एक हफ्ते बाद ही वह मोबाइल बंद कर फरार हो गया. DBG रोड थाना में मामला दर्ज होने के बाद एंटी-नारकोटिक्स सेल की टीम ने तकनीकी निगरानी और कॉल डिटेल्स को खंगाल आरोपी का पता लगाया. टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 सितंबर को गाजियाबाद के कौशांबी स्थित एक होटल से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

सोने की ईंट को टुकड़ों में बेचा

पुलिस पूछताछ में नितेश ने बताया कि उसने सोने की ईंट को टुकड़ों में काटकर अलग-अलग जगह बेचा. उस पैसे से उसने देहरादून में 42 लाख का प्लॉट खरीदा, मां-बाप को 70–80 लाख रुपये दिए, जिनसे उन्होंने देहरादून और दिल्ली में जमीन खरीदी, हरिद्वार और मसूरी में प्रॉपर्टी ली और मसूरी व केरल के लग्जरी होटलों में ऐश की जिंदगी बिताई. आरोपी नितेश 30 साल का है और दिल्ली के कृष्णा नगर का रहने वाला है, उसने 10वीं तक पढ़ाई की है और पेशे से ज्वैलर है

