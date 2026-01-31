धौलपुर में अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ पर हमला, दो दर्जन लोगों ने जमकर बरसाए लात-घूंसे, वीडियो वायरल

राजस्थान के धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में घंटाघर रोड पर प्राइवेट भारत अस्पताल में डॉक्टर और अस्पताल स्टाफ पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि करीब दो दर्जन लोगों ने अस्पताल में घुसकर डॉक्टर और कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की. हमलावरों ने डॉक्टर और स्टाफ को लात‑घूंसों से पीटा. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

क्या है मामला

मिली जानकारी के अनुसार, 27 वर्षीय बबीता पत्नी धर्मेंद्र जाटव, निवासी इंदौली बसई नवाब सैंपऊ, ने 20 जनवरी को भारत अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया था. प्रसव के बाद महिला को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी. हालांकि, घर पहुंचने के बाद शाम के समय बबीता की तबीयत अचानक बिगड़ गई. परिजनों का आरोप है कि महिला की हालत बिगड़ने पर वे उसे दोबारा भारत अस्पताल लेकर पहुंचे.

डॉक्टर की सुरक्षा पर उठे सवाल

इसी दौरान अस्पताल परिसर में विवाद हो गया, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया. आरोप है कि गुस्साए लोगों ने डॉक्टर और अस्पताल स्टाफ पर हमला कर दिया और उनके साथ मारपीट की. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है. वीडियो वायरल होने के बाद अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था और डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं. फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है.