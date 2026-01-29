नाक-उंगलियां काटीं, चेहरा पत्थर से कुचला... देहरादून में 12वीं की छात्रा की बेरहमी से हत्या, चचेरे भाई पर शक

देहरादून के विकासनगर में 12वीं की छात्रा की बेरहमी से हत्या कर दी गई. कातिल ने क्रूरता की हदें पार करते हुए छात्रा के चेहरे और शरीर को धारदार हथियार से कई जगह से काट दिया था. पुलिस को छात्रा की नाक और उंगलियां भी कटी हुई मिलीं हैं. छात्रा आखिरी बार अपने चचेरे भाई के साथ देखी गई थी. पुलिस की शुरुआती जांच में इस सनसनीखेज हत्याकांड के पीछे छात्रा के चचेरे भाई सुरेंद्र का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है.

भाई के साथ दवा लेने गई थी छात्रा

रोंगटे खड़े कर देने वाली ये घटना कोतवाली इलाके के ढालीपुर में हुई. यहां गुरुवार को शक्ति नहर के किनारे से 12वीं की छात्रा मनीषा तोमर की क्षतविक्षत लाश मिली. पुलिस की तफ्तीश से पता चला कि मनीषा अपने चचेरे भाई सुरेंद्र के साथ बाइक पर बैठकर दवा लेने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. -पुलिस ने छानबीन की तो वह मोटरसाइकिल पर सुरेंद्र के साथ एक पेट्रोल पंप के CCTV में नजर आई. पुलिस को नहर किनारे छात्रा के शव से कुछ दूरी पर मोटरसाइकिल भी मिली है.

ये भी देखें- हरदोई में खौफनाक मंजर, कार से खींचकर महिला वकील के परिवार को बेरहमी से पीटा, रोंगटे खड़े कर देगा वीडियो

भाई ने खरीदा था हत्या में इस्तेमाल हंसिया

पुलिस को मौके से एक हंसिया भी मिला है, जिसके बारे में पुलिस का कहना है कि सुरेंद्र ने हाल ही में एक दुकान से इसे खरीदा था. पुलिस को शक है कि इसी हंसिए से मनीषा पर ताबड़तोड़ वार करके उसकी हत्या की गई है. अगर ऐसा है तो साफ है कि सुनियोजित तरीके से योजना बनाकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था.

पुलिस के चचेरे भाई पर हत्या का शक

वारदात के बाद से आरोपी सुरेंद्र रहस्यमय तरीके से लापता है. पुलिस को अंदेशा है कि बहन की बेरहमी से हत्या करने के बाद सुरेंद्र ने पास में ही शक्ति नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली होगी. आरोपी की तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है. नहर में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

पुलिस हर पहलू से जांच में जुटी

देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने घटनास्थल का मौका मुआयना करने के बाद बताया कि हत्या की वजह अभी तक साफ नहीं है. पुलिस हर पहलू से बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है. एसपी देहात पंकज गैरोला ने भी हत्याकांड को लेकर अहम जानकारी दी है. छात्रा के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई है कि उनकी बेटी के हत्यारे को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा दी जाए.

ये भी देखें- आकर लाश ले जाओ... दिल्ली में क्लर्क पति ने कमांडो पत्नी को डंबल से उतारा मौत के घाट, फिर साले को लगाया फोन