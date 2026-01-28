हरदोई में खौफनाक मंजर, कार से खींचकर महिला वकील के परिवार को बेरहमी से पीटा, रोंगटे खड़े कर देगा वीडियो

उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें कार सवार परिवार पर प्रधान पति की दबंगई का कहर टूटा है. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह कार को बीच सड़क पर रोककर उसमें सवार लोगों को उतारा जाता है, फिर करीब एक दर्जन लोग लाठी-डंडे लेकर टूट पड़ते हैं और बुरी तरह पीटने लगते हैं.

घटना हरदोई के कछौना देहात की है. इस मामले में महिला एडवोकेट ने प्रधान पति नसीम समेत 12 नामजद और 50-60 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह दबंग लाठी-डंडों से लैस होकर परिवार पर टूट पड़ते हैं और महिला वकील, उनके पति और देवर को बेरहमी से पीटने लगते हैं.

उत्तर प्रदेश : हरदोई में कछौना देहात के प्रधान पति मोहम्मद नसीम और तकिया निवासी सलीम के बीच सोमवार को हुए विवाद के बाद मारपीट का लाइव वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस मामले में महिला अधिवक्ता ने नसीम समेत 12 नामजद और 50–60 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा… pic.twitter.com/YWCQhjSJxD — NDTV India (@ndtvindia) January 28, 2026

दबंग डंडों से इतना पीटते हैं कि व्यक्ति नीचे गिर जाता है, उसके बाद भी हमलावर नहीं रुकते और बुरी तरह पीटते रहते हैं. महिला दौड़कर बचाने का प्रयास करती है, फिर भी बदमाश डंडे मारते रहते हैं. वीडियो में चीख-पुकार और दबंगों की धमकियां साफ सुनी जा सकती हैं.

विवाद कछौना देहात के प्रधान पति मोहम्मद नसीम और तकिया निवासी सलीम के बीच किसी बात को लेकर विवाद से शुरू हुआ था. विवाद इतना बढ़ा कि प्रधान पति के समर्थकों ने महिला वकील के परिवार पर हमला बोल दिया. आरोप है कि प्रधान पति के इशारे पर इस वारदात को अंजाम दिया गया. विरोध करने पर धमकी भी दी गई.

पुलिस ने महिला वकील की तहरीर पर प्रधान पति नसीम समेत 12 नामजद और 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. हरदोई के एएसपी सुबोध कुमार गौतम ने बताया कि वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं.

