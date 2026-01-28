विज्ञापन
विशेष लिंक

हरदोई में खौफनाक मंजर, कार से खींचकर महिला वकील के परिवार को बेरहमी से पीटा, रोंगटे खड़े कर देगा वीडियो

इस मामले में महिला एडवोकेट ने प्रधान पति नसीम समेत 12 नामजद और 50-60 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया है.

Read Time: 2 mins
Share
हरदोई में खौफनाक मंजर, कार से खींचकर महिला वकील के परिवार को बेरहमी से पीटा, रोंगटे खड़े कर देगा वीडियो
  • हरदोई के कछौना में कार में सवार महिला वकील के परिवार पर प्रधान पति की दबंगई का वीडियो वायरल है
  • दबंगों ने बीच सड़क कार को रोककर उसमें सवार लोगों को निकाला और लाठी-डंडों से बुरी तरह पीटा
  • महिला एडवोकेट ने प्रधान पति नसीम समेत 12 नामजद और 50-60 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
हरदोई:

उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें कार सवार परिवार पर प्रधान पति की दबंगई का कहर टूटा है. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह कार को बीच सड़क पर रोककर उसमें सवार लोगों को उतारा जाता है, फिर करीब एक दर्जन लोग लाठी-डंडे लेकर टूट पड़ते हैं और बुरी तरह पीटने लगते हैं.  

घटना हरदोई के कछौना देहात की है. इस मामले में महिला एडवोकेट ने प्रधान पति नसीम समेत 12 नामजद और 50-60 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह दबंग लाठी-डंडों से लैस होकर परिवार पर टूट पड़ते हैं और महिला वकील, उनके पति और देवर को बेरहमी से पीटने लगते हैं. 

दबंग डंडों से इतना पीटते हैं कि व्यक्ति नीचे गिर जाता है, उसके बाद भी हमलावर नहीं रुकते और बुरी तरह पीटते रहते हैं. महिला दौड़कर बचाने का प्रयास करती है, फिर भी बदमाश डंडे मारते रहते हैं. वीडियो में चीख-पुकार और दबंगों की धमकियां साफ सुनी जा सकती हैं.

विवाद कछौना देहात के प्रधान पति मोहम्मद नसीम और तकिया निवासी सलीम के बीच किसी बात को लेकर विवाद से शुरू हुआ था. विवाद इतना बढ़ा कि प्रधान पति के समर्थकों ने महिला वकील के परिवार पर हमला बोल दिया. आरोप है कि प्रधान पति के इशारे पर इस वारदात को अंजाम दिया गया. विरोध करने पर धमकी भी दी गई.

पुलिस ने महिला वकील की तहरीर पर प्रधान पति नसीम समेत 12 नामजद और 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. हरदोई के एएसपी सुबोध कुमार गौतम ने बताया कि वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. 

ये भी देखें- मोदी-योगी पर की विवादित टिप्पणी, UP पुलिस ने किया ऐसा ट्रीटमेंट कि हाथ जोड़कर बोला- 'अब नहीं करूंगा'

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Uttar Pradesh Crime, Hardoi Crime, Woman Advocate Assault
Get App for Better Experience
Install Now