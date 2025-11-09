विज्ञापन
राजस्थान : घर आया चाय पी और फिर कर दिया मां-बेटी का मर्डर, वजह चौंकाने वाली

आरोपी प्रदीप ने अपने साथियों के साथ मिलकर ज्योति और उसकी बेटी पलक की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी.

  • कोटा जिले के आरके पुरम थाना क्षेत्र में मां-बेटी की हत्या के मुख्य आरोपी प्रदीप और भरत को गिरफ्तार किया गया
  • इस डबल मर्डर का कारण महज 60 हजार रुपये की उधारी को लेकर पुरानी रंजिश बताई गई है
  • आरोपी प्रदीप मृतका ज्योति का दूर का रिश्तेदार था और पहले भी एक दिन पहले हमला करने की कोशिश कर चुका था
कोटा:

राजस्थान के कोटा जिले के आरके पुरम थाना क्षेत्र में दो दिन पहले हुई मां-बेटी की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने इस दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी प्रदीप और उसके साथी भरत को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं तीसरे आरोपी राजू उर्फ मामू की तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं. इस सनसनीखेज वारदात की वजह भी उतनी ही चौंकाने वाली है. 60 हजार रुपये की उधारी को लेकर आरोपी प्रदीप ने अपने साथियों के साथ मिलकर ज्योति और उसकी बेटी पलक की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी.

एसपी तेजस्विनी गौतम ने क्या बताया

पुलिस के अनुसार, प्रदीप मृतका ज्योति को पहले से जानता था और वह उसका दूर का रिश्तेदार भी था. कोटा शहर की एसपी तेजस्विनी गौतम ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि प्रदीप ने ज्योति को 60 हजार रुपये उधार दिए थे, जो उसे वापस नहीं मिले. इसी रंजिश में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रच डाली. आरोपियों ने वारदात से एक दिन पहले भी ज्योति के घर जाकर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन तब वो सफल नहीं हो सके.

गिरफ्त में दो आरोपी, तीसरे की तलाश

अगले दिन आरोपी दोबारा घर पहुंचे और चाय पीने के बहाने घर में घुसे. इसी दौरान उन्होंने ज्योति की हत्या कर दी. कुछ देर बाद जब बेटी पलक स्कूल से घर लौटी, तो उसे भी गला दबाकर मार डाला और मौके से फरार हो गए. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकुंदरा के जंगलों से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पकड़े गए आरोपी झालावाड़ जिले के खानपुर के पास सोजपुर गांव के रहने वाले हैं. आरके पुरम थाना पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है. वहीं, तीसरे आरोपी राजू उर्फ मामू की तलाश में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.

मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया...

गिरफ्तारी के बाद मीडिया के सामने आरोपी प्रदीप ने कहा कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है और अपने किए पर पछतावा जताया. इस मामले में पूर्व मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने भी सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस और प्रशासन की जांच जारी है, और पूरे शहर की निगाहें अब इस केस के निष्कर्ष पर टिकी हैं.

Kota Mother-Daughter Murder, Kota Double Murder Case, Rajasthan Police
