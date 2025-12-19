विज्ञापन
राजस्थान के गुरुद्वारे में ईसाई प्रार्थना करवा रहे थे 2 विदेशी, अचानक पहुंच गईं सुरक्षा एजेंसियां

राजस्थान में श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में पुलिस ने गुरुद्वारा के पास एक हॉल में छापा मारकर विदेशी नागरिकों समेत कई लोगों को ईसाई प्रार्थना करते पकड़ा. संवेदनशील बॉर्डर क्षेत्र में इस घटना से हड़कंप मच गया है. 

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.

Rajasthan News: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में भारत-पाकिस्तान की संवेदनशील सीमा के पास श्रीकरणपुर इलाके में अचानक पुलिस की कार्रवाई ने सबको चौंका दिया. रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूरी पर गुरुद्वारा नानक दरबार के नजदीक एक हॉल में गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने छापा मारा. यहां दो विदेशी नागरिकों समेत कई लोग ईसाई प्रार्थना में व्यस्त पाए गए. इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

छापेमारी ने मचाया हड़कंप

पुलिस को जैसे ही खबर मिली वे फौरन सुरक्षा एजेंसियों के साथ मौके पर पहुंचे. हॉल के अंदर प्रार्थना सभा चल रही थी जहां विदेशी नागरिक भी शामिल थे. पुलिस ने सभी से पूछताछ शुरू की तो बाहर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई. माहौल तनावपूर्ण हो गया. सतर्कता बरतते हुए पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर श्रीकरणपुर थाने ले जाया. वहां अलग-अलग कोणों से जांच चल रही है.

हॉल की रहस्यमयी गतिविधियां

अधिकारियों का मानना है कि इस हॉल का मालिक कौन है और यहां कब से ऐसी धार्मिक सभाएं हो रही हैं इसकी तह तक जाना जरूरी है. क्या यहां धर्म परिवर्तन जैसी गैरकानूनी गतिविधियां चल रही थीं? पुलिस हर पहलू की गहन जांच कर रही है. वे कहते हैं कि जांच पूरी होने के बाद ही सख्त कार्रवाई होगी. धर्म परिवर्तन को किसी भी हाल में सहन नहीं किया जाएगा.

सीमावर्ती क्षेत्र की संवेदनशीलता

श्रीकरणपुर जैसे बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा हमेशा चाक-चौबंद रहती है. पहले ऐसे धर्म परिवर्तन के मामले सीधे तौर पर सामने नहीं आए लेकिन सीमा की वजह से एजेंसियां कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं. वे हर संभावित खतरे को ध्यान में रखकर जांच कर रही हैं.

