देश में ड्रग्‍स का कारोबार लगातार बढ़ रहा है. हालांकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ड्रग्‍स के कारोबार और इससे जुड़े लोगों पर लगातार शिकंजा कस रही है. ऐसा ही मामला चेन्‍नई में सामने आया है, जहां के अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एनसीबी ने एयर इंटेलिजेंस यूनिट और कस्टम विभाग के साथ एक संयुक्‍त कार्रवाई को अंजाम दिया है. इस ऑपरेशन में 5.618 किलो कोकीन बरामद की गई है. बरामद ड्रग्स की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 60 करोड़ रुपए बताई जा रही है. आरोपी चॉकलेट 'Ferrero Rocher' के डिब्‍बे में यह कोकीन लाई गई.

NCB अधिकारियों ने बताया कि यह कोकीन इथियोपियन एयरलाइंस की फ्लाइट से अदीस अबाबा से चेन्नई लाई गई थी. इस ऑपरेशन में उत्तराखंड के बागेश्वर निवासी 25 साल के युवक और हिमाचल प्रदेश के चंबा निवासी 26 साल के युवक को गिरफ्तार किया गया है. दोनों अपने बैग में छुपाकर यह ड्रग्स लाए थे.

नाइजीरियन मास्टरमाइंड दिल्ली से पकड़ा

जांच में खुलासा हुआ है कि दोनों आरोपी पिछले कुछ सालों से अदीस अबाबा से भारत आ-जा रहे थे और कोकीन की सप्लाई कर रहे थे. यह नेटवर्क दिल्ली से ऑपरेट हो रहा था, जिसे एक नाइजीरियन नागरिक चला रहा था.

मेडिकल वीजा पर आया था नाइजीरियन

यह नाइजीरियन 2023 में मेडिकल वीजा पर चेन्नई के ग्लेनीग्ल्स हेल्थ सिटी अस्पताल में इलाज करवाने के बहाने भारत आया था. हालांकि वीजा खत्म होने के बाद भी वह भारत में गैरकानूनी रूप से रुक गया और ड्रग्स का नेटवर्क खड़ा कर दिया. NCB ने इस नाइजीरियन नागरिक को दिल्ली से दबोच लिया.

इथियोपिया कनेक्शन और आगे की जांच

NCB की जांच में सामने आया है कि इस पूरे नेटवर्क का सप्लायर एक भारतीय मूल का शख्स है जो अदीस अबाबा, इथियोपिया में बैठा है. यह शख्‍स ही कोकीन मंगवाने और मुनाफे का बंटवारा करने का काम करता है. फिलहाल उसकी तलाश जारी है.