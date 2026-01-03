विज्ञापन
50 से 80 लाख की किडनी, ऑपरेशन के बाद कंबोडिया भेजे जाते थे ऑर्गन...चंद्रपुर किडनी रैकेट में खुलासा

किडनी रैकेट का बड़ा खुलासा! हिमांशु भारद्वाज ने पहले खुद किडनी बेची, फिर गिरोह में शामिल होकर 5 डील कराई.

महाराष्ट्र के चंद्रपुर में किडनी रैकेट का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. इस मामले की जांच में सामने आया कि इस गिरोह से जुड़े आरोपी हिमांशु भारद्वाज ने पहले खुद अपनी किडनी बेची थी. उसका ऑपरेशन तिरुचि के एक हॉस्पिटल में हुआ था. डील के दौरान उसे ₹5 लाख देने का वादा किया गया था, लेकिन पूरी रकम नहीं मिली. इसी दौरान हिमांशु की मुलाकात इस सिंडिकेट के मास्टरमाइंड और मुख्य एजेंट कृष्ण से ऑनलाइन हुई, जिसके बाद हिमांशु को गिरोह में शामिल कर लिया गया.

गिरोह में शामिल होने के बाद हिमांशु की भूमिका

ऑपरेशन के बाद कृष्ण ने हिमांशु को भी अपने गिरोह में शामिल कर लिया और उसे ऐसे लोगों को ढूंढने का काम सौंपा जो मजबूरी में अपनी किडनी बेचना चाहते थे. चंद्रपुर में पहला पीड़ित रोशन कोड़े को भी हिमांशु ही लाया था और उसकी किडनी की डील कराई थी. सूत्रों के अनुसार, अब तक हिमांशु ने 5 लोगों की किडनी की डील कराई है.

मुख्य आरोपी डॉक्टर और एजेंट पर कार्रवाई

मामले में मुख्य आरोपी में से एक डॉ. रविंदर पाल सिंह, जो लोगों की किडनी निकालने का ऑपरेशन करता था, उसकी ट्रांजिट रिमांड पुलिस को नहीं मिल पाई है. वहीं, कल चंद्रपुर सेशन कोर्ट में रविंदर पाल सिंह ने एड-इंटरिम बेल फाइल की है. इसके अलावा दूसरे मुख्य आरोपी राजरत्नम गोविंदस्वामी ने भी मधुराई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया है.

किडनी रैकेट का पूरा नेटवर्क और पैसों का खेल

चंद्रपुर पुलिस सूत्रों के अनुसार, जो किडनी बेचता था उसे ₹5 लाख मिलते थे. ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को ₹15 लाख, हॉस्पिटल के एमडी को ₹15 लाख और बाकी का कमीशन कृष्ण और हिमांशु को दिया जाता था. एक किडनी की कीमत ₹50 लाख से ₹80 लाख तक लगाई जाती थी, हॉस्पिटल में किडनी निकालने के बाद उसे कंबोडिया भेज दिया जाता था.

Kidney Racket, Chandrapur Kidney Case, Himanshu Bhardwaj, Krishna Mastermind, Tiruchi Hospital Surgery
