नोट ही नोट, महंगी घड़ियां.. सीबीआई ने पकड़ा एक और घूसखोर अधिकारी.. खजाना देख चौंक जाएंगे

नोट इतने कि गिन नहीं पाएंगे. बक्से में नोट, फर्श पर नोट. महंगी घड़िया. 14 अक्तूबर को सीबीआई ने NHIDCL के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और रीजनल ऑफिसर रीतेन कुमार सिंह के घर और दफ्तर पर सीबीआई ने छापे मारे थे. आरोपी अधिकारी को 10 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था. इसके बाद केंद्रीय एजेंसी की छापेमारी में इस अधिकारी के घर से नोटों का खान निकला.

केंद्रीय एजेंसी ने आरोपी अधिकारी रीतेन कुमार सिंह और मेसर्स मोहन लाल जैन के प्रतिनिधि विनोद कुमार जैन को गिरफ्तार कर लिया है. सीबीआई ने बताया कि 14 अक्तूबर को आरोपी अधिकारी को एक प्राइवेट कंपनी के प्रतिनिधि से 10 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था. सीबीआई ने बताया कि ये रकम मोहन लाल जैन कंपनी से “Extension of Time (EOT)” और “Completion Certificate” देने के लिए लिया था. यह ठेका अमस में नेशनल हाईवे-37 के चार लेन वाले हिस्से से जुड़ा हुआ है।

छापेमारी में बरामद संपत्तियां

CBI ने गुवाहाटी, गाज़ियाबाद और इंफाल में तलाशी ली, जिसमें करोड़ों की संपत्ति और निवेश के दस्तावेज मिले हैं.

-नकद- ₹2.62 करोड़

-दिल्ली-NCR में 9 लग्ज़री अपार्टमेंट, 1 प्रीमियम ऑफिस स्पेस और 3 रिहायशी प्लॉट्स के दस्तावेज

-बेंगलुरु में 1 लग्ज़री अपार्टमेंट और 1 प्लॉट

-गुवाहाटी में 4 प्रीमियम फ्लैट और 2 प्लॉट्स

-इम्फाल वेस्ट में 2 होमस्टेड प्लॉट और 1 कृषि भूमि

-6 हाई-एंड लग्ज़री गाड़ियों के कागज़ात

-2 महंगी घड़ियां और 100 ग्राम की चांदी की बार



CBI का कहना है कि ज़्यादातर संपत्तियां आरोपी अधिकारी और उनके परिवार के नाम पर खरीदी गई हैं, और उनकी वास्तविक कीमत दस्तावेजों में दिखाए गए मूल्य से कहीं ज्यादा लगती है. एजेंसी ने कहा कि इसकी जांच जारी है. CBI ने इस पूरे मामले में आरोपी अधिकारी और एक निजी व्यक्ति को गिरफ्तार कर स्पेशल CBI जज, असम (गुवाहाटी) की अदालत में पेश किया है. अदालत ने दोनों को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. CBI इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि रिश्वत और भ्रष्टाचार की यह रकम किन-किन प्रोजेक्ट्स से जुड़ी है और इसमें और कौन-कौन शामिल हो सकता है.