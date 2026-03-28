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सीबीआई ने तिरुवनंतपुरम में इंजीनियरिंग छात्र के अपहरण-हत्या मामले में फरार अपराधी दीपक को किया गिरफ्तार

सीबीआई की जांच में पता चला कि उपरोक्त हत्या ​​दीपक ने सह-आरोपी मोहम्मद अली के साथ मिलकर की थी. दोनों अंडमान निकोबार के निवासी हैं. दुर्गा बहादुर भट छेत्री उर्फ ​​दीपक (पीओ) 2005 से फरार था.

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सीबीआई ने तिरुवनंतपुरम में इंजीनियरिंग छात्र के अपहरण-हत्या मामले में फरार अपराधी दीपक को किया गिरफ्तार
  • सीबीआई ने तिरुवनंतपुरम के छात्र श्याममल मंडल के अपहरण और हत्या के आरोपी दुर्गा बहादुर भट को गिरफ्तार किया
  • मामला 2005 में श्याममल मंडल के लापता होने, फिरौती की मांग और शव मिलने से जुड़ा हुआ है
  • दुर्गा बहादुर भट छेत्री ने मोहम्मद अली के साथ मिलकर हत्या की थी और 2005 से फरार था
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तिरुवनंतपुरम:

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दुर्गा बहादुर भट छेत्री उर्फ ​​दीपक नाम के एक घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया है. दीपक केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र श्याममल मंडल के अपहरण और निर्मम हत्या के मामले में फरार था.

सीबीआई ने केरल उच्च न्यायालय के 10 दिसंबर 2008 के आदेश का पालन करते हुए 31 दिसंबर 2008 को उस मामले को फिर से पंजीकृत किया और मामले की जांच शुरू की. मामला श्याममल मंडल के लापता होने, उसके पिता को फिरौती के लिए फोन करने और आखिरकार 23 अक्टूबर 2005 को तिरुवनंतपुरम के तिरुवल्लम क्षेत्र में वेल्लर के पास उसका शव मिलने से संबंधित है.

सीबीआई की जांच में पता चला कि उपरोक्त हत्या दुर्गा बहादुर भट छेत्री उर्फ ​​दीपक (पीओ) ने सह-आरोपी मोहम्मद अली के साथ मिलकर की थी. दोनों अंडमान निकोबार के निवासी हैं. दुर्गा बहादुर भट छेत्री उर्फ ​​दीपक (पीओ) 2005 से फरार था.

गहन जांच के बाद, सीबीआई ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया. हालांकि, दुर्गा बहादुर भट छेत्री उर्फ ​​दीपक (पीओ) जांच के बाद से ही फरार था और निचली अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया. मोहम्मद अली के खिलाफ मुकदमा पूरा हुआ और उसे 2022 में इस अपराध के लिए दोषी ठहराया गया.

इन फरार आरोपियों का पता लगाने के प्रयास जारी रहे. खुफिया जानकारी मिलने और गहन सत्यापन के बाद, सीबीआई टीम ने दुर्गा बहादुर भट छेत्री उर्फ ​​दीपक (पीओ) को नागपुर में ढूंढ निकाला और 27 मार्च 2025 को उसे गिरफ्तार कर लिया.

साथ ही यह भी पता चला कि हत्या करने के बाद से आरोपी दुर्गा बहादुर भट छेत्री उर्फ ​​दीपक (पीओ) ने अपनी असली पहचान छिपाकर खुद को सूरज बी भट्ट पुत्र बलबहादुर रामबहादुर भट्ट के रूप में पेश किया, शादी की और नागपुर में बस गया.
 

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