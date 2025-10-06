मुठभेड़ में ₹50 हजार का इनामी बदमाश ढेर, बुलेट प्रूफ जैकेट ने बचाई ASP अनुज चौधरी की जान

उत्तर प्रदेश के फ़िरोज़ाबाद में थाना मक्खनपुर क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में ₹50,000 का इनामी बदमाश नरेश उर्फ नरेश खैर (निवासी अलीगढ़) ढेर हो गया. लेकिन इस मुठभेड़ में एसओ रामगढ़ संजीव दुबे गोली लगने से घायल हो गए, जबकि मौके पर पहुंचे चर्चित पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अनुज चौधरी की बुलेटप्रूफ जैकेट में गोली लगी, जिससे वे बाल-बाल बच गए.

मुठभेड में मारा गया नामी बदमाश

रात करीब 8 बजे बीएमआर होटल के पीछे पुलिस की बदमाश नरेश से मुठभेड़ हो गई. दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चलीं, जिसमें बदमाश नरेश मारा गया. उसके कब्जे से दो पिस्टल, भारी संख्या में कारतूस और करीब ₹40 लाख की नकदी बरामद हुई. बदमाश नरेश पर अलीगढ़ समेत कई जनपदों में एक दर्जन से अधिक संगीन मुकदमे दर्ज थे. हाल ही में 30 सितंबर को फिरोजाबाद के थाना मक्खनपुर क्षेत्र में ₹2 करोड़ से अधिक की कैश लूट की वारदात में उसका नाम सामने आया था.

पुलिस की गिरफ्त में भाग गया था नरेश

पुलिस ने उस मामले में छह बदमाशों को गिरफ्तार कर ₹1 करोड़ की बरामदगी की थी. नरेश इस गैंग का मुख्य सरगना था. बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान नरेश शौच के बहाने पुलिस अभिरक्षा से भाग निकला था. उसकी तलाश में जिलेभर में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था. सोमवार रात पुलिस को सूचना मिली कि वह हाईवे नंबर-2 पर बीएमआर होटल के पास देखा गया है. पुलिस के पहुंचते ही उसने फायरिंग शुरू कर दी, जवाबी कार्रवाई में वह ढेर हो गया.

थैले में छिपाए हुए हथियार से पुलिस पर हमला

एसएसपी सौरभ दीक्षित ने बताया नरेश ने पहले से एक थैले में हथियार छिपा रखे थे, जिनका इस्तेमाल उसने पुलिस पर फायरिंग के दौरान किया. नरेश पर ₹50 हजार का इनाम डीआईजी आगरा रेंज द्वारा घोषित किया गया था. घटना के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित ने मौके पर पहुंचकर जांच की और मीडिया को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पुलिस टीम ने बहादुरी से कार्यवाही की है और मुठभेड़ में शामिल पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा.