यूपी के हरदोई में 80 वर्षीय वृद्ध महिला के साथ रेप, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

इस मामले की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है. आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है.

लखनऊ:

यूपी के हरदोई जिले में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है. जहां 80 साल की वृद्ध महिला के साथ रेप का मामला सामने आया है. ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है. पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है. वृद्ध महिला को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है. इंसानियत और मानवता को शर्मसार करने की यह घटना संडीला कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की है.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

30 वर्षीय युवक ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए बकरियों के लिए गन्ने के खेत में घास काट रही 80 साल की वृद्ध महिला के साथ रेप किया. एक अज्ञात युवक की जानकारी पर पहुंचे ग्रामीणों ने आरोपी को मौके से पकड़ लिया और पुलिस को सौंपा. पीड़िता को कोथावां सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. घटना की जानकारी पर पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे सण्डीला कोतवाल विद्या सागर पाल ने घटना की जांच की.

पुलिस ने क्या कुछ बताया

आरोपी नीरज पुत्र किशनपाल सिंह विरसापुर थाना अटरिया जनपद सीतापुर का निवासी है और भगवन्तपुर में अपने रिश्तेदार के यहां रहता है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामले में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है. इस मामले में एएसपी नृपेंद्र कुमार का कहना है कि यह प्रकरण थाना संडीला के अंतर्गत एक गांव का है, जहां पर एक युवक द्वारा एक महिला के साथ गलत काम किया गया है.

