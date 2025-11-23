चार्टर्ड प्लेन के 60 साल के पायलट पर छेड़छाड़ का आरोप, 26 साल की पायलट ने दर्ज कराया केस

हैदराबाद में 26 साल की एक पायलट ने 60 साल के एक सीनियर पायलट पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया है. पुलिस शिकायत दर्ज होने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है. बताया जाता है कि आरोपी चार्टर्ड प्लेन का पायलट है. पीड़िता की शिकायत पर हैदराबाद के बेगमपेट थाने में शिकायत दर्ज हुई है. पुलिस शिकायत के अनुसार बेंगलुरु के एक होटल में यौन उत्पीड़न का यह मामला हुआ. अब हैदराबाद की बेगमपोट थाने ने शिकायत को बेंगलुरु के उल्सुर थाने में भेज दिया है.

पुलिस शिकायत के अनुसार 26 वर्षीय पायलट ने चार्टर्ड प्लेन के पायलट के खिलाफ बेंगलुरु के होटल में यौन उत्पीड़न करने का मामला दर्ज करवाया है. घटना 18 नवंबर की है. हैदराबाद लौटने के बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर मामला दर्ज करवाया है. जिसके बाद जांच की जा रही है.

आरोपी पायलट का नाम रोहित सरन बताया जा रहा है. रोहित एक निजी विमानन कंपनी पायलट है.

पीड़िता द्वारा विस्तृत शिकायत दर्ज कराने के बाद हैदराबाद में एक जीरो एफआईआर दर्ज की गई. बताया जाता है कि शुक्रवार को हैदराबाद लौटने पर पीड़िता ने बेगमपेट पुलिस से संपर्क किया, जिन्होंने बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत शून्य प्राथमिकी दर्ज की.

मामला अब आगे की जांच के लिए बेंगलुरु शहर के उल्सूर पुलिस स्टेशन को स्थानांतरित कर दिया गया है. इस घटना ने पायलट, एयर होस्टेड और केबिन क्रू के रूप काम कर रही महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर फिर सवाल खड़े कर दिए है.

