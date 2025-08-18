यूपी: मुफ्ती ने मदरसे में 2 लड़कियों को पीटा, गुस्से में बच्चे को कपड़े में लपेट बेड में डाला, दम घुटने से मौत

उत्तर प्रदेश के बागपत में दारुल उलम मुजाफरिया लील बनाथ मदरसे में 11 महीने के मासूम बच्चे की हत्या का मामला सामने आया है. इस मामले में आरोप है कि दो किशोरियों ने 11 महीने के बच्चे को कपड़े में लपेटकर बेड के अंदर डाल दिया, जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई. सुबह बच्चा बेड पर नहीं मिला तो इधर-उधर देखने पर घटना की जानकारी हुई. पुलिस ने बच्चे के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

मुफ्ती की पिटाई से गुस्से में थी किशोरियां

आरोप है कि मुफ्ती ने दोनों किशोरियों की पिटाई कर दी थी, जिससे नाराज होकर दोनों किशोरियों ने इस घटना को अंजाम दिया है. छपरौली थाना क्षेत्र के टांडा गांव में रमाला मार्ग पर दारुल उलम मुजाफरिया लील बनाथ मदरसा स्थित है, जिसमें लगभग 35 लड़कियां पढ़ती हैं. गांव के ही रहने वाले मुफ्ती शहजाद पुत्र सुलेमान मदरसे के संचालक है, जो अपनी पत्नी रुबीना और चार बेटियों के साथ मदरसे में ही रहते हैं.

बच्चे को दूध पिलाकर सुलाया मगर...

शहजाद के साले सुलेमान निवासी कुटेरसा थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर का अपनी पत्नी आसमीन से 10 महीने पहले तलाक हो गया था, जिसके बाद शहजाद अपने साले के 11 महीने के बेटे को अपने पास ले आया था. मदरसे में शनिवार की रात लगभग 12 बजे शहजाद और उसकी पत्नी ने बच्चे को दूध पिलाकर अंदर बेड पर सुला दिया था. रविवार सुबह शहजाद और रुबीना नींद से जागे तो बच्चा बेड पर नहीं था, जिसके बाद बच्चे को ढूंढना शुरू किया.

बेड के अंदर से मिला बच्चा

कुछ ही देर बाद बच्चा बेड केे अंदर कपड़े में लिपटा रखा हुआ मिला, वह गंभीर हालत में था. डॉक्टर्स को दिखाने पर बच्चे को मृत बताया गया. इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई और मदरसे के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी तो एक किशोरी मदरसे के परिसर में टहलती नजर आयी.

(विपिन सोलंकी की रिपोर्ट)