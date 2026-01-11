विराट, रोहित या धोनी, किसके सामने गेंदबाजी करने में सबसे ज्यादा होती है मुश्किल? RCB स्टार ने दिया जबाव

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पूर्व तेज गेंदबाज क्रिस जॉर्डन (Chris Jordan) ने अपने एक बयान से क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया है. उन्होंने उस सवाल का जवाब दिया है, जो हर फैंस के दिमाग में रहता है. लोगों का हमेशा से सवाल रहा है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और एमएस धोनी के सामने गेंदबाजी करने में गेंदबाजों को किस बल्लेबाज के सामने सबसे ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. इंग्लिश स्टार ने उसी सवाल का जवाब दिया है. जॉर्डन के मुताबिक धोनी (MS Dhoni) के सामने गेंदबाजी करने में उन्हें सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा lथा.

धोनी के सामने सभी फॉर्मेट में गेंदबाजी कर चुके हैं जॉर्डन

क्रिस जॉर्डन, धोनी के सामने सभी फॉर्मेट में गेंदबाजी कर चुके हैं. उन्होंने माही को आईपीएल समेत व्हाइट बॉल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में दो बार आउट किया है. पूर्व भारतीय विकेटकीपर कप्तान ने टेस्ट क्रिकेट में जॉर्डन के खिलाफ 90 गेंदों में 49 रन बनाए हैं. मजेदार बात यह है कि इस दौरान वह एक बार भी आउट नहीं हुए हैं. वहीं व्हाइट बॉल फॉर्मेट में 38 गेंदों में 48 रन बनाए हैं.

आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज हैं धोनी

धोनी आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के छठे बल्लेबाज हैं. खबर लिखे जाने तक उन्होंने यहां 278 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 242 पारियों में 38.3 की औसत से 5439 रन निकले हैं. आईपीएल में धोनी के नाम 24 अर्धशतक है. 84 रनों की खेली गई पारी उनकी एक मैच में खेली गई सर्वोच्च पारी है. माही ने अपनी अगुवाई में सीएसके की टीम को पांच बार खिताब जिताए हैं.

धोनी का अंतरराष्ट्रीय करियर भी रहा शानदार

44 वर्षीय धोनी का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर भी शानदार रहा. भारतीय टीम की तरफ से वह कुल 538 मैच खेलने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से 17,000 से अधिक रन निकले. धोनी ने अपनी शानदार कप्तानी के बदौलत भारत को आईसीसी के तीन बड़े खिताब दिलाए हैं. यही नहीं उन्होंने टीम को टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 तक भी पहुंचाया था.

