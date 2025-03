Yuzvendra Chahal: युजवेंद्र चहल को मिली नई टीम, IPL 2025 के बाद पहुंचेंगे सीधे वहां

Yuzvendra Chahal Return For 2025 County Season: भारतीय टीम के स्टार लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल आईपीएल 2025 के बाद इंग्लैंड का दौरा करेंगे. जहां वह नॉर्थम्पटनशायर की तरफ से काउंटी चैंपियनशिप और वन-डे कप में हिस्सा लेंगे. इस खबर की पुष्टि स्वयं नॉर्थम्पटनशायर ने की है. इंग्लिश क्लब की तरफ से बीते गुरुवार (13 मार्च 2025) को एक पोस्ट साझा करते हुए बताया गया, 'भारतीय लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल आगामी जून से लेकर सीजन के अंत तक नॉर्थम्पटनशायर की टीम का हिस्सा रहेंगे.'

नॉर्थम्पटनशायर की टीम के साथ दोबारा जुड़कर युजवेंद्र चहल भी काफी खुश हैं. उन्होंने अपनी भावना साझा करते हुए कहा, 'पिछले सीजन में मैंने यहां अपने पूरे समय का आनंद लिया था. इसलिए वापस आकर यहां बहुत खुश हूं. वहां के ड्रेसिंग रूम में कुछ बेहतरीन लोग हैं और मैं फिर से उसका हिस्सा बनाकर काफी प्रसन्न हूं.'

The wizard will be back at Wantage Road 🪄



Indian leg spinner @yuzi_chahal will return to Northamptonshire from June until the end of the season. 🔥



Read more 👉 https://t.co/HFVORR3w46 pic.twitter.com/DBp62wiusw