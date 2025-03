'हां, यह दो है', युजवेंद्र चहल ने मोहम्मद रिजवान की अंग्रेजी का उड़ाया मजाक, VIDEO देख आप भी हो जाएंगे लोटपोट

Yuzvendra Chahal Trolls Muhammad Rizwan: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का रोमांच अभी क्रिकेट प्रेमियों के सिर से उतरा भी नहीं है कि देश की प्रतिष्ठित लीग आईपीएल का खुमार लोगों के ऊपर चढ़ना शुरू हो गया. खिलाड़ी भी आगामी सीजन के लिए जी जान से जुटे हुए हैं. जिनके प्रैक्टिस सेशन का वीडियो आए दिन सामने आ रहा है. आईपीएल 2025 में टीम इंडिया से बाहर चल रहे स्टार लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल पंजाब किंग्स की तरफ से शिरकत करेंगे. जहां वह आगामी सीजन को लेकर कड़ी मेहनत कर रहे हैं. चहल का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें वह मौजूदा पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद रिजवान का मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं.

दरअसल, मोहम्मद रिजवान की इंग्लिश जगजाहिर है. बात करते दौरान उनसे अक्सर गलतियां हो जाती है. उन्हीं गलतियों में एक गलती को चहल ने मजाक-मजाक में उजागर किया है. उन्होंने रिजवान की मशहूर लाइन 'हां, यह दो है' को याद किया और हंसने लगे. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

Ricky ponting ,got an opening slot to spare? 😉



I'm all set! 😎#PunjabKings pic.twitter.com/JhcVDdhAWQ