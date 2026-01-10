विज्ञापन
विशेष लिंक

शुबमन गिल और अभिषेक शर्मा के बाद संजू सैमसन की बदलेगी किस्मत, युवराज सिंह के शरण में पहुंचे

संजू सैमसन बेहद प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमता साबित कर चुके हैं. सैमसन के पास टाइमिंग और ताकत का मिश्रण है जिसके दम पर वह विस्फोटक पारियां खेलते हैं. कई बार संजू के फुटवर्क में समस्या दिखती है,

Read Time: 2 mins
Share
शुबमन गिल और अभिषेक शर्मा के बाद संजू सैमसन की बदलेगी किस्मत, युवराज सिंह के शरण में पहुंचे
Yuvraj Singh's new student Sanju Samson:
  • युवराज सिंह ने संन्यास के बाद अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया है
  • संजू सैमसन को न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले युवराज सिंह ने बल्लेबाजी के टिप्स दिए हैं
  • संजू सैमसन की फुटवर्क में सुधार के लिए युवराज सिंह ने विशेष प्रशिक्षण और सलाह प्रदान की है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Yuvraj Singh's new student Sanju Samson: युवराज सिंह का नाम भारतीय क्रिकेट के विस्फोटक बल्लेबाजों में शुमार किया जाता है.  संन्यास के बाद युवराज सिंह ने अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया है, जो मौजूदा समय में भारतीय क्रिकेट का बड़ा चेहरा हैं. युवराज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को भी बल्लेबाजी के टिप्स दिए हैं.

भारतीय टीम को टी20 विश्व कप 2026 से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है.विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन इस सीरीज का हिस्सा हैं. माना जा रहा है कि सैमसन भारतीय पारी की शुरुआत अभिषेक शर्मा के साथ करेंगे.

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले संजू सैमसन युवराज सिंह से बल्लेबाजी के टिप्स लेते दिखे हैं. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.  वीडियो में युवराज फुटवर्क से संबंधित टिप्स दे रहे हैं और सैमसन ठीक उनके सामने खड़े होकर उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं.

संजू सैमसन बेहद प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमता साबित कर चुके हैं. सैमसन के पास टाइमिंग और ताकत का मिश्रण है जिसके दम पर वह विस्फोटक पारियां खेलते हैं. कई बार संजू के फुटवर्क में समस्या दिखती है, जिसकी वजह से उन्हें अपना विकेट भी गंवाना पड़ता है. युवराज से टिप्स मिलने के बाद सैमसन की ये परेशानी कम या दूर हो सकती है.

अभिषेक शर्मा ने टी20 क्रिकेट में अपनी बेखौफ बल्लेबाजी से जो सफलता पाई है, उसका पूरा श्रेय वह युवराज सिंह को देते हैं। भारतीय क्रिकेट फैंस संजू सैमसन से न्यूजीलैंड सीरीज और फिर टी20 विश्व कप 2026 में वैसी ही बड़ी पारियां नियमित रूप से खेलते हुए देखना चाहेंगे, जैसी वे पूर्व में खेल चुके हैं.

सैमसन ने 52 टी20 मैचों की 44 पारियों में 4 बार नाबाद रहते हुए 3 शतक और 3 अर्धशतक की मदद से 1,032 रन बनाए हैं. उनका सर्वाधिक स्कोर 111 है. न्यूजीलैंड टी20 सीरीज और फिर टी20 विश्व कप संजू सैमसन के लिए करियर के लिए बेहद अहम है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Yuvraj Singh, Sanju Viswanath Samson, T20 World Cup 2026, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now