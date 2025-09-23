सट्टेबाजी ऐप मामले में ईडी के सामने पेश होंगे युवराज , रॉबिन उथप्पा से लगभग आठ घंटे हुई थी पूछताछ

Yuvraj Singh to be questioned by ED: पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह से मंगलवार 23 सितंबर को ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पूछताछ करेगा. हाल ही में पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा, सुरेश रैना और शिखर धवन भी ईडी के सामने पेश हुए थे. इससे पहले, एजेंसी इस मामले में क्रिकेटर सुरेश रैना, शिखर धवन, अभिनेत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की पूर्व सांसद मिमि चक्रवर्ती और बंगाली अभिनेता अंकुश हाजरा से पूछताछ कर चुकी है. ईडी ने इसी मामले में पूछताछ के लिए पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के अलावा अभिनेता सोनू सूद को भी मंगलवार और बुधवार को तलब किया है. यह जांच 1xBet सट्टेबाजी ऐप के संचालन से संबंधित है, जो कई लोगों और निवेशकों को करोड़ों रुपये की ठगी करने और पर्याप्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की चोरी करने के आरोपों पर ऐसे प्लेटफार्मों पर ईडी की व्यापक कार्रवाई का हिस्सा है.

1xBet प्लेटफ़ॉर्म क्या है? (What is the 1xBet platform?)

1xBet एक ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफ़ॉर्म है जो भारत में अवैध रूप से संचालित हो रहा है. यह प्लेटफ़ॉर्म भारतीय कानूनों का उल्लंघन करने वाली सट्टेबाजी गतिविधियों में शामिल है. केंद्रीय एजेंसियों ने इसके वित्तीय लेनदेन, कर चोरी और डेटा सुरक्षा उल्लंघनों की जाँच शुरू कर दी है. भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी को नियंत्रित करने वाला कोई केंद्रीय कानून नहीं है, लेकिन कई राज्यों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है.

2023 में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 1xBet सहित 174 अवैध सट्टेबाजी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया. बाद में, 2025 में, "ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम" पारित किया गया, जो ऑनलाइन सट्टेबाजी को प्रतिबंधित करता है और उल्लंघन के लिए दंड निर्धारित करता है.

कुराकाओ में पंजीकृत कंपनी के अनुसार, 1xBet एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सट्टेबाज है, जिसका सट्टेबाजी उद्योग में 18 वर्षों का अनुभव है। ब्रांड के ग्राहक हजारों खेल आयोजनों पर दांव लगा सकते हैं, कंपनी की वेबसाइट और ऐप 70 भाषाओं में उपलब्ध हैं.