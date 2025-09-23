विज्ञापन
विशेष लिंक

क्रिकेटर युवराज सिंह ED दफ्तर में पूछताछ, ऑनलाइन बेटिंग ऐप केस में हो रहे सवाल-जवाब

ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप ‘वनXबेट’ से जुड़े धन शोधन मामले में सोमवार को ही पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा से आठ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ हुई है.

Read Time: 2 mins
Share
क्रिकेटर युवराज सिंह ED दफ्तर में पूछताछ, ऑनलाइन बेटिंग ऐप केस में हो रहे सवाल-जवाब
Yuvraj Singh
  • पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह से ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे
  • इससे पहले उथप्पा, सुरेश रैना और शिखर धवन से भी हो चुकी है लंबी पूछताछ
  • इस मामले में मिमी चक्रवर्ती और उर्वशी रौतेला से भी पूछताछ हो चुकी है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ईडी दफ्तर पहुंचे हैं, जहां उनसे ऑनलाइन बेटिंग ऐप केस में पूछताछ की जा रही है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप ‘वनXबेट' से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोमवार को ही पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा से आठ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया था. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि उथप्पा (39) सुबह करीब 11 बजे एजेंसी के कार्यालय पहुंचे थे और शाम साढ़े सात बजे वहां से बाहर निकले थे.

Latest and Breaking News on NDTV

रैना, धवन से भी चुकी पूछताछ

इससे पहले, एजेंसी इस मामले में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना, शिखर धवन से पूछताछ कर चुकी है. वहीं अभिनेत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की पूर्व सांसद मिमि चक्रवर्ती और बंगाली अभिनेता अंकुश हाजरा से पूछताछ हो चुकी है. जिसके बाद ईडी ने इसी मामले में पूछताछ के लिए पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह और अभिनेता सोनू सूद को तलब किया था. इसी सिलसिले में युवराज सिंह से ईडी के सवाल-जवाब हो रहे हैं. इसके बाद 24 सितंबर के दिन अभिनेता सोनू सूद से भी ईडी पूछताछ करेगी.

इन्फ्लुएंसर अन्वेषी जैन से भी पूछताछ

दिल्ली स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मुख्यालय में अभिनेत्री और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अन्वेषी जैन भी पहुंचीं, जहां उनसे 1xBet जैसे अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की गई. ED इस मामले में कई सेलिब्रिटीज से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्हें इन ऐप्स के प्रचार के लिए कैसे संपर्क किया गया, भुगतान का तरीका क्या था और भुगतान भारत में हुआ या फिर विदेश में.

‘वनएक्सबेट' ऐप क्या है, जिसकी इतनी चर्चा

कंपनी के अनुसार, ‘वनएक्सबेट' एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सट्टेबाजी ऐप है जिसे सट्टेबाजी कारोबार में 18 वर्षों का अनुभव है. ब्रांड के ग्राहक हजारों खेल आयोजनों पर दांव लगा सकते हैं. कंपनी की वेबसाइट और ऐप 70 भाषाओं में उपलब्ध हैं. एजेंसी द्वारा आने वाले दिनों में और भी खिलाड़ियों और मशहूर हस्तियों से पूछताछ किए जाने की उम्मीद है. केंद्र सरकार ने हाल में एक कानून लाकर वास्तविक धन वाली ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Yuvraj Singh, Yuvraj Singh Questioned By ED, Online Betting App Case, 1xBet Betting App
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com