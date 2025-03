IML T20: '1,2,3,4,5...', युवराज सिंह ने बल्ले से मचाया गदर, 43 साल की उम्र में गगनचुंबी छक्के लगाकर 2007 विश्व कप की दिलाई याद

Yuvraj Singh Sixes in IML T20 Ind vs Aus Masters, 1st Semi-Final: रायपुर में खेले गए इंटरनेशनल मास्टर्स टी20 लीग 2025 के सेमीफाइनल में युवराज सिंह (Yuvraj Singh Sixes in IML Semifinal vs AUS) ने एक बार फिर अपना अंदाज दिखाया और फैंस को 2007 टी20 वर्ल्ड कप (Yuvraj Singh Six Sixes in T20 WC 2007 vs ENG) की याद दिला दी, जब उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में छह छक्के जड़े थे. इस बार उनके निशाने पर थे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व लेग स्पिनर ब्राइस मैकगेन, जिनके एक ओवर में युवराज ने लगातार तीन छक्के लगाकर इतिहास की झलक दिखा दी.

अपनी तूफानी पारियों के लिए मशहूर युवराज ने 196.67 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 30 गेंदों में 59 रन की दमदार पारी खेली, जिसमें सात छक्के और एक चौका शामिल था. उनकी इस पारी ने इंडिया मास्टर्स को ऑस्ट्रेलिया मास्टर्स के खिलाफ 7 विकेट पर 220 के विशाल स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. युवी ने पहले सचिन तेंदुलकर (42) रन के साथ तीसरे विकेट के लिए 29 गेंदों में 47 रन जोड़े और फिर स्टुअर्ट बिन्नी (36) के साथ 19 गेंदों में 41 रन की तेज साझेदारी की.

युवराज पूरे टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में रहे हैं. इससे पहले उन्होंने 49, 27 और 31 के नाबाद स्कोर बनाए, जबकि गेंद से भी उन्होंने जलवा बिखेरते हुए साउथ अफ्रीका मास्टर्स के खिलाफ 12 रन देकर तीन विकेट लिए थे. भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर 94 रनों की बड़ी जीत पाई, 220 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया मास्टर्स की टीम सिर्फ 126 रन पर ढेर हो गई.

अब इंडिया मास्टर्स का मुकाबला 16 मार्च को वेस्टइंडीज मास्टर्स और श्रीलंका मास्टर्स के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा.