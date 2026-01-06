IND vs NZ: अभिषेक शर्मा को किससे लगता है सबसे ज्यादा डर, गुरु युवराज सिंह ने किया खुलासा

Yuvraj Singh Revealed Who Abhishek Sharma Fears the Most: बात चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट की हो या भारत के त्योहार आईपीएल की, एक ऐसा विस्फोटक बल्लेबाज है जो क्रिकेट जगत को हैरान करता आ रहा है. उस खिलाड़ी का नाम हैं अभिषेक शर्मा. अब तो आप समझ चुके होंगे की आखिर अभिषेक की बात है तो इस नाम से तो दुनिया भर के गेंदबाज खौफ खाते हैं, लेकिन अगर आपको ये जानने को मिले की अभिषेक को सबसे ज्यादा किससे डर लगता तो शायद आपके दिमाग में उनके गुरु और टीम इंडिया के पूर्व स्टार ऑलराउंडर युवराज सिंह का नाम आएगा, लेकिन आप यहां गलत साबित होंगे.

जी हां हाल ही में अभिषेक शर्मा के मेंटर युवराज सिंह ने लोटो स्पोर्ट्स इंडिया पर बातचीत के दौरान अभिषेक के सामने ही कहा की ये भगवन से भी नहीं डरते ना मेरे से डरते हैं. ये बस अपने डैड से डरते हैं जो की बहुत अच्छी बात है और अगर इनसे कोई काम करवाना हो और ये नहीं कर रहे हो तो इनको बोलो की मैं तुम्हारे पापा को कॉल करने वाला हूं, फिर वो काम फट से होता था.

अभिषेक शर्मा का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

बात करें अभिषेक शर्मा के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में तो उन्होंने खबर लिखे जाने तक भारतीय टीम की तरफ से 27 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 26 पारियों में 36.96 की औसत से 961 रन निकले हैं. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके नाम 2 शतक और 6 अर्धशतक दर्ज है. वहीं गेंदबाजी के दौरान उन्होंने 13 पारियों में 30.50 की औसत से 6 सफलता प्राप्त की है.