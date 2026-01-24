INDU19 vs NZU19: 'वह बहुत ही निडर है ', युवराज सिंह ने 14 साल के वैभव सूर्यवंशी को लेकर की भविष्यवाणी

Yuvraj Singh on Vaibhav Sooryavanshi : अंडर 19 वर्ल्ड कप में आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला क्वींस स्पोर्ट्स क्लब बुलावायो में खेला जाएगा. बता दें कि वैभव सूर्यवंशी अब तक जिस-जिस देश में खेले हैं वहां शतक जड़ा है. लेकिन अंडर-19 वर्ल्ड कप में अब तक उनका बल्ला खामोश है. ऐसे में उम्मीद है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वैभव का बल्ला जमकर बोलेगा.

वैभव सूर्यवंशी अपनी बल्लेबाजी ने विश्व क्रिकेट को हैराम किया है तो वहीं, अब युवराज सिंह ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर बयान दिया है और माना है कि यह खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट का उज्ज्वल भविष्य है. आईसीसी के साथ बात करते हुए युवी ने वैभव को लेकर बात की और कहा, "वैभव बेहतरीन खिलाड़ी है. टैलेंटेड लाजबाव है. वह बहुत ही निडर है. वैभव निडरता के साथ बल्लेबाज करता है, जब वह स्ट्रॉन्ग टीमों के खिलाफ लगातार अच्छा खेलता है, तो उसे अपनी प्रतिभा का एहसास होता है".

इसके साथ-साथ युवी ने आगे कहा, "मुझे उसके बारे में जो पसंद है, वह है उसका निडर रवैया, और मैंने उसे कुछ बहुत ही प्रीमियम फास्ट बॉलर्स के खिलाफ नेट्स में बैटिंग करते देखा है. वह गेंद को हुक या पुल करने से नहीं डरता, मुझे भारत के लिए उसके भविष्य की बहुत संभावना दिखती है."

न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में वैभव पर रहेगी नजर

बता दें कि वैभव अब न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में तूफानी पारी खेलने को की कोशिश करेंगे. 24 जनवरी को अंडर-19 वर्ल्ड कप के ग्रुप बी मैच में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला होगा. इस मैच में सबकी नजर एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी पर होगी, बता दें कि भारतीय टीम पहले ही सुपर 6s में पहुंच चुकी है.