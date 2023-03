ऋषभ पंत से मिलकर इस वजह से फूले नहीं समा रहे युवराज सिंह, कही दिल छूने वाली बात

IND vs AUS पहला वनडे लाइव स्कोर

युवराज ने अपने इंस्टा पर पंत के साथ तस्वीर पोस्ट किया और लिखा,‘अभी छोटे-छोटे कदम. यह चैंपियन फिर से अपनी चमक बिखेरेगा, उससे मिलना और उसके साथ हंसना अच्छा लगा. क्या सकारात्मक सोच वाला और हमेशा हंसने वाला लड़का है. ईश्वर आपको और शक्ति प्रदान करें ऋषभ पंत'. पंत ने हाल में एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें वह तरणताल के करीब टहलते हुए दिख रहे थे.

पंत इस साल इंडियन प्रीमियर लीग में नहीं खेल पाएंगे. उनकी फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स ने उनकी जगह डेविड वॉर्नर को कप्तान नियुक्त किया है. अक्षर पटेल को उपकप्तान बनाया गया है. पंत पिछले साल 30 दिसंबर को दिल्ली देहरादून मार्ग पर सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे. तब वह अपने गृह नगर रुड़की जा रहे थे.

