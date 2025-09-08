पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए खुलकर आये युवराज सिंह

Punjab flood victims: पंजाब में आई बाढ़ को लेकर कई खिलाड़ी अब खुलकर मैदान में सामने आए हैं और बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं. पूर्व वर्ल्ड चैंपियन क्रिकेटर युवराज सिंह ने बाढ़ पीड़ितों के लिए बढ़िया काम करने के लिए IAS साक्षी सावनेही की तारीफ करते हुए X पर ट्वीट किया है, "पंजाब ने वास्तव में कठिन समय से गुजरना पड़ा है। और इन क्षणों में, आईएएस साक्षी सावनेही जैसे लोग हमें शक्ति देते हैं. अमृतसर की पहली महिला उपायुक्त के रूप में, उन्होंने बाढ़ के दौरान सबसे आगे से नेतृत्व किया - सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में उपस्थित रहकर, सुनकर, कार्रवाई करके और अपने लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहीं. जब संकट आता है, तो सच्चे नेता कर्तव्य को आराम से ऊपर रखते हैं, और राष्ट्र को आत्म से ऊपर रखते हैं, मैं उनके प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करता हूं, और देश भर के अनगिनत नायकों के प्रति जो इस भावना को हर दिन जीवंत रखते हैं. उनके लिए और अधिक शक्ति की कामना करता हूं. क्योंकि, वह राज्य के कल्याण के लिए काम करना जारी रखती हैं. मैं जल्द ही उनसे मिलने के लिए उत्सुक हूं.पंजाब हमेशा मजबूत रहा है और हमेशा मजबूत रहेगा."

Punjab has been through a tough time. And in these moments, it's people like IAS Sakshi Sawhney who give us strength.



As the first woman Deputy Commissioner of Amritsar, she led from the front during the floods — present in the hardest-hit areas, listening, acting, and standing… pic.twitter.com/OH23Rfe0dw — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) September 7, 2025

AS साक्षी सावनेही की प्रेरणा कहानी

साक्षी सावनेही 2014 बैच की एक आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने 2013 UPSC के इम्तिहान में 6वीं रैंक हासिल की थी। वह एक सरकारी अधिकारियों वाले परिवार से आती हैं - उनके पिता एक सेवानिवृत्त आईआरएस अधिकारी हैं और उनकी मां एक स्कूल प्रिंसिपल हैं.उन्होंने हैदराबाद के नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से बीए एलएलबी की डिग्री हासिल की, जहां उन्होंने आठ गोल्ड मेडल जीते और टॉप किया.

अमृतसर में बाढ़ के दौरान, साक्षी सावनेही ने राहत कार्यों से लोगों का दिल जीत लिया है.

पंजाब में बाढ़ पर अपडेट

पंजाब में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है. राज्य के लगभग सभी जिले बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे 46 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 1.75 लाख हेक्टेयर फसल का नुकसान हुआ है। 2,000 से अधिक गांवों में तबाही हुई है. बहरहाल, पंजाब में भारतीय सेना और एनडीआरएफ की टीमों के साथ राज्य और केंद्र सरकारें, स्वयंसेवी संस्थाएं और आम लोग भी राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं.