हेमा मालिनी की भतीजी की 10 फोटो, बॉलीवुड में होता था दबदबा, 5वीं देख बोलेंगे- ऐसी ब्यूटी नहीं देखी

हेमा मालिनी ने इंडियन सिनेमा में खूब नाम कमाया है. हेमा का नाम इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में भी शामिल होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी भतीजी खूबसूरती में उनसे भी चार कदम आगे हैं.

हेमा मालिनी की भतीजी की 10 फोटो
नई दिल्ली:

हिंदी सिनेमा की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने इंडियन सिनेमा में खूब नाम कमाया है और आज भी वह सिनेमा में एक्टिव रहती हैं. लेकिन क्या आपको मालूम हैं हेमा मालिनी की भतीजी भी बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा तक अपना जलवा दिखा चुकी हैं और आपने भी उनकी कई फिल्में देखी हैं. बात कर रहे हैं एक्ट्रेस मधु की जो रिश्ते में हेमा की भतीजी हैं. मधु ने बॉलीवुड में अजय देवगन की फिल्म की फूल और कांटे से सुपरहिट डेब्यू किया था. इसके बाद मधु ने कई बड़े-बड़े सुपरस्टार संग काम किया और आज वह सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं.

मधु आज 56 साल की हैं और उनकी खूबसूरती- फिटनेस देखने के बाद यकीन नहीं होगा कि उनकी इतनी उम्र है.
 

फूल और कांटे से डेब्यू करने से पहले कॉलीवुड में अझगन उनकी पहली फिल्म थी और  फिर वह लगातार पांच मलयालम फिल्मों में दिखीं.
 


फूल और कांटे (1991) की रिलीज के तीन साल बाद साल 1994 में वह हिंदी फिल्म फौज में दिखीं.

इसी साल उन्होंने ऐलान और प्रेम योग में काम किया था. मधु ने कभी हिंदी तो कभी साउथ सिनेमा में काम किया.

उनकी हिट फिल्मों में दिलजले और रोजा भी शामिल हैं. पिछली बार उन्हें फिल्म कन्नप्पा (2025) में देखा गया था.

मधु की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 1999 में आनंद शाह से शादी रचाई थी और फिल्मों से ब्रेक ले लिया था.

शादी की वजह से उन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म सूर्यवंशम ठुकरा दी थी और लीड एक्ट्रेस का रोल सौंदर्या के पास चला गया था.

सूर्यवंशम के डायरेक्टर ने एक्ट्रेस को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक्ट्रेस ने अपनी शादी पर ही ध्यान दिया.

मधु अब फिटनेस फ्रीक है और सोशल मीडिया पर अपने वर्कआउट के वीडियो शेयर करती रहती हैं.
 

मधु के इंस्टाग्राम पर 5 लाख 70 हजार फॉलोअर्स हैं और एक्ट्रेस आए दिन नए-नए पोस्ट शेयर करती रहती हैं.


 

