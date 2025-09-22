Asia Cup 2025: 'जिस दिन 20 ओवरों तक टिक गया...', अभिषेक शर्मा को लेकर योगराज सिंह ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी

Yograj Singh on Abhishek Sharma Batting vs PAK: पूर्व क्रिकेटर योगराज सिंह पाकिस्तान पर भारत की जीत से बेहद खुश हैं. उन्होंने शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को सराहा है. उनका मानना है कि जिस दिन सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पूरे 20 ओवरों तक टिक जाएं, वह 200 रन का आंकड़ा छू सकते हैं. योगराज सिंह ने आईएएनएस से कहा, "शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा जिस फॉर्म में हैं, उसे देखकर लगता है कि अगर उन्हें 250 रन का लक्ष्य भी दिया गया, तो वह इसे हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें 15 ओवरों तक टिकना होगा. मैं अभिषेक को सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि वह 12-15 ओवरों तक खेलें. मुझे लगता है कि शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा पर टीम काफी हद तक निर्भर करने लगी है."

योगराज सिंह ने शुभमन गिल को सलाह दी है कि उन्हें गलतियों से सबक लेना चाहिए. पूर्व क्रिकेटर ने कहा, "शुभमन गिल एक जैसी गेंद पर ही दो बार बोल्ड हुए हैं. उन्हें इसमें सुधार करना चाहिए. आप कितने भी बड़े खिलाड़ी बन जाएं, गेम से बड़े नहीं बन सकते. खिलाड़ियों को हमेशा एक स्टूडेंट रहना चाहिए."

दिग्गज बल्लेबाज युवराज सिंह के पिता का मानना है कि अगर अभिषेक पूरे 20 ओवरों के खेल तक टिके रह जाएं, तो वह दोहरा शतक जड़ सकते हैं. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि जिस दिन अभिषेक शर्मा 20 ओवरों तक टिक जाएं, उस दिन वह 200 रन का आंकड़ा छू सकते हैं."

योगराज सिंह का मानना है कि कपिल देव जैसे दिग्गज खिलाड़ी को एक-दो प्लेयर तैयार करने चाहिए. उन्होंने कहा, "कपिल देव मेरे बचपन के दोस्त हैं. वह बहुत बड़े क्रिकेटर हैं. वह दिलेर खिलाड़ी रहे हैं. जितना मैं उन्हें जानता हूं, उतना उनके घर वाले भी उन्हें नहीं जानते. हमने कई साल साथ बिताए हैं. उन्हें जितनी क्रिकेट की समझ है, उतनी समझ बहुत ही कम खिलाड़ियों को होती है. कपिल देव हों, या कोई भी अन्य खिलाड़ी, उन्हें एक-दो प्लेयर तैयार करने चाहिए."