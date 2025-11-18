विज्ञापन
आईपीएल नीलामी से पहले एक और युवा विकेटकीपर कार्तिक की दस्तक, 6 रणजी पारियों में कर दिया यह कारनामा

Kartik Sharma: कार्तिक शर्मा की बैटिंग शैली शुरुआती दिनों के एमएस धोनी की याद दिलाती है. और वह नीलामी में कई टीमों के चहेते होने जा रहे हैं

Kartik Sharma: कार्तिक शर्मा रणजी ट्रॉफी में प्रदर्शन से चर्चा में आ गए हैं

अब जबकि अगले महीने आईपीएल 2026 के लिए मिनी नीलामी का आयोजन होने जा रहा है, तो खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी (Ranji Trophy) टूर्नामेंट में कई युवा फ्रेंचाइजी टीमों के मैनेजरों का ध्यान अपी ओर खींचने में जुटे हैं. और इन्हीं में से एक हैं राजस्थान के लिए खेल रहे  19 साल के विकेटकीपर कार्तिक शर्मा (Kartik Sharma), जिनकी बैटिंग शैली धोनी के शुरुआती दिनों की याद दिलाती है. jकार्तिक ने दिल्ली के खिलाफ खेले जा रहे पांचवें राउंड के रणजी ट्रॉफी मुकाबले (Delhi vs Rajastham) में नंबर-8 पर आने के बाद 154 गेंदों पर 5 चौकों और 9 छक्कों से 120 रन बनाए. कार्तिक का रणजी ट्रॉफी की पिछली छह पारियों में यह दूसरा शतक है, लेकिन इन 6 पारियों से कार्तिक ने वह कारनामा कर दिया कि वह नीलामी से पहले फ्रेंचाइजी टीमों के रडार पर आ गए. और इसमें दो राय नहीं कि उन पर अच्छा  पैसा बरसने जा रहा है. पिछले मैच में हैदराबाद के खिलाफ जीरो पर आउट होने वाले कार्तिक शर्मा का यह पिछले 6 मैचों में दूसरा शतक है.  

पारियां कम, पर है बहुत दम!

सिर्फ 19 साल की उम्र में राजस्थान रणजी ट्रॉफी टीम का हिस्सा बन गए कार्तिक शर्मा इस सीजन में अपने प्रदर्शन से फ्रेंचाइजी टीमों का ध्यान खींच रहे हैं. और वजह है उनकी पावर हिटिंग, जो शुरुआती दिनों के धोनी की याद दिलाती है. कार्तिक ने दिसंबर में होने वाली नीलामी से पहले ट्रेलर दिखाते हुए सिर्फ 6 पारियों में 16 छक्के जड़कर फ्रेंचाइजी टीमों के मैनेजरों को मैसेज भेज दिया. कार्तिक की बैटिंग के कई  विडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. 

भरतपुर से आने वाले इस विकेटकीपर को अभी से ही कई लोग टीम इंडिया का भविष्य बता रहे हैं

नंबर-8 पर दिल्ली के खिलाफ शतक. चौकों से ज्यादा छक्के, 9 छक्के. नीलामी में आपका स्वागत है यंगमैन!

