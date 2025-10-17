विज्ञापन
Video: विराट कोहली का ऑटोग्राफ लेने के बाद छोटे फैन की खुशी पहुंची सातवें आसमान पर, खुद पर नहीं कर पा रहा यकीन

Virat Kohli Fan Viral gesture Video: वनडे सीरीज का पहला मैच यहां रविवार को खेला जाएगा. उसके बाद अगले दो मैच एडिलेड (23 अक्टूबर) और सिडनी (25 अक्टूबर) में खेले जाएंगे.  

Virat Kohli Young Fan Viral Video:
  • भारतीय टीम पर्थ में वनडे सीरीज की तैयारी कर रही है, जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा प्रमुख खिलाड़ी हैं
  • कोहली का एक युवा प्रशंसक ऑटोग्राफ लेने के बाद बेहद उत्साहित होकर दौड़ता हुआ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है
  • वनडे सीरीज का पहला मैच 19 अक्टूबर को पर्थ में होगा, इसके बाद एडिलेड और सिडनी में मैच खेले जाएंगे
Virat Kohli Fan's Crazy Run After Meeting Idol:  19 अक्टूबर से शुरू हो रहे वनडे सीरीज से पहले भारतीय टीम पर्थ में जमकर अभ्यास कर रही है. सबकी नज़रें कोहली और रोहित पर टिकी हैं. ये दोनों पूर्व भारतीय कप्तान सिर्फ़ वनडे मैचों में ही सक्रिय हैं, यानी फैन्स उन्हें क्रिकेट के मैदान पर कम ही देख पाते हैं.  लेकिन जब वे उन्हें देखते हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, जैसा कि पर्थ में, जहां भारतीय क्रिकेट टीम ट्रेनिंग कर रही है. कोहली का ऑटोग्राफ़ लेने के बाद एक युवा फैन्स  का रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.वीडियो में देखा जा सकता है कि कोहली का ऑटोग्राफ़ लेने के बाद वह छोटा बच्चा बेहद उत्साहित होकर इधर-उधर दौड़ रहा है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है. 

19 अक्टूबर को है पहला वनडे मैच

वनडे सीरीज का पहला मैच यहां रविवार को खेला जाएगा. उसके बाद अगले दो मैच एडिलेड (23 अक्टूबर) और सिडनी (25 अक्टूबर) में खेले जाएंगे.  इसके बाद 29 अक्टूबर से पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज शुरू होगी. इस साल मार्च में भारत की चैंपियंस ट्रॉफी जीत के बाद रोहित और कोहली का यह पहला इंटरनेशनल मैच होने के कारण इस सीरीज को लेकर काफी चर्चा हो रही है. माना जा रहा है कि यह सीरीज इन दोनों खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर काफी महत्वपूर्ण है.  

यह दोनों पहले ही टेस्ट और टी-20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन माना जा रहा है कि वे कम से कम 2027 वनडे विश्व कप तक खेलना जारी रखना चाहते हैं. इन दोनों खिलाड़ियों को नए कप्तान गिल का समर्थन हासिल है जिनका मानना है कि उनका अनुभव वनडे टीम के लिए काफी मायने रखता है.

