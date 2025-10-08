विज्ञापन
'जडेजा के बाद भारत का यह खिलाड़ी महान ऑलराउंडर बन सकता है, युवी के पिता योगराज सिंह की भविष्यवाणी

Yograj Singh react on Mohammed Siraj: योगराज सिंह  ने एक बड़ा बयान दिया है. योगराज सिंह  ने उस खिलाड़ी को लेकर दावा किया है जो भविष्य का महान ऑलराउंडर बन सकता है

Yograj Singh Big Statement on Mohammed Siraj
  • योगराज सिंह ने कहा कि मोहम्मद सिराज एक बेहतरीन गेंदबाज हैं और एक महान ऑलराउंडर बन सकते हैं
  • योगराज सिंह के अनुसार सिराज को गेंदबाजी के साथ कम से कम दो घंटे बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करनी चाहिए
  • सिराज ने इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों में 23 विकेट लिए और ओवल टेस्ट में नौ विकेट लेकर टीम को जीत दिलाई
Yograj Singh on Mohammed Siraj: युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है. योगराज सिंह  ने उस खिलाड़ी को लेकर दावा किया है जो भविष्य में एक महान ऑलराउंडर बन सकता है. योगराज सिंह  का मानना है कि अगर सिराज अपनी बल्लेबाजी को गंभीरता से लेते हैं तो वो भारत के बेहतरीन ऑलराउंडरों में से एक बन सकते हैं. न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में सिराज को लेकर योगराज सिंह ने अपनी राय दी और कहा, "मैंने पहले ही कहा है कि सिराज एक बेहतरीन गेंदबाज है, इसमें दो राय नहीं है. लेकिन अगर सिराज अपनी बल्लेबाजी को भी गंभीरता से लेते हैं तो वह एक बेहतरीन ऑलराउंडर बन सकता है. उसे गेंदबाज़ी के साथ-साथ कम से कम दो घंटे बल्लेबाज़ी की प्रैक्टिस करनी चाहिए."

सिराज को लेकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर औऱ युवराज सिंह के पिता ने कहा, "सिराज में मेहनत करने की पूरी लगन और क्षमता है और अगर उसे सही मार्गदर्शन मिला तो वह समय के साथ भारत के लिए गेंद और बल्ले से उपयोगी खिलाड़ी बन सकते हैं. उनके अंदर एक बडे ऑलारउंडर बनने की प्रतिभा है". 

इंग्लैंड में सिराज की करिश्माई गेंदबाजी

इंग्लैंड के दौरे पर सिराज ने कमाल की गेंदबाजी की थी और 23 विकेट लेने में सफल रहे थे. सिराज ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में सभी मैच खेले और कुल 23 विकेट लेने में सफल रहे थे. वहीं, ओवल के आखिरी टेस्ट मैच में सिराज ने 9 विकेट लिए थे और भारत को जीत दिलाई थी. सिराज के दम पर भारतीय टीम  सीरीज को 2-2 से बराबरी करने में सफल रही.

वेस्टइंडीज को भारत ने पहले टेस्ट में हराया

रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पहले क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन भारत को एक पारी और 140 रन से जीत दिलाई  थी.  भारत ने पहली पारी कल के स्कोर पांच विकेट पर 448 रन पर घोषित कर दी थी. दूसरी पारी में वेस्टइंडीज को 146 रन पर समेटकर दो मैचों की सीरीज में 1 . 0 से बढत बना ली. जडेजा ने चार और सिराज ने तीन विकेट लिये. सिराज ने पूरे टेस्ट में सात विकेट चटकाये थे. अब सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 10 अक्टूबर से दिल्ली में खेला जाएगा. 

