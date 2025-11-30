'अरे भाई ई तो हमरा दोस्त है...', रांची एयरपोर्ट पर किसको देखते ही रोहित शर्मा बन गए 'बिहारी बाबू'?, VIDEO

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें वह अपने दोस्त शाहबाज नदीम के साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं. दरअसल, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 30 नवंबर 2025 को जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में खेला जाएगा. अहम मैच के लिए रोहित शर्मा को भी भारतीय बेड़े में शामिल किया गया है. 'हिटमैन' शर्मा जब रांची एयरपोर्ट पहुंचे तो शाहबाज नदीम भी उनसे मिलने वहां आए. जिन्हें देखते ही रोहित खुश हो गए और मजाकिया लहजे में कहा कि शाहबाज उनके दोस्त हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि रोहित शर्मा टाइट सिक्योरिटी के बीच रांची एयरपोर्ट से निकलते हुए नजर आ रहे हैं. इसी दौरान उन्होंने जब नदीम को पास आते हुए देखा तो उन्होंने कहा, ' अरे भाई ई तो हमरा दोस्त है . ये तो हमारा देखभाल कर रहा है.' बाद में उन्होंने पूर्व भारतीय खिलाड़ी के कंधे पर अपना हाथ रखा और आगे बढ़ गए.

Rohit Sharma to Shahbaz Nadeem at Ranchi airport when he comes to receive him : "Are bhai ye to hamara dost hai, ye to hamara dekhbhal Kara hai"😭🤣❤️



Rohit Sharma what a character 🙏❤️ pic.twitter.com/41iANBDDST — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) November 27, 2025

रोहित इतिहास रचने के करीब

सीरीज के दौरान रोहित शर्मा का बल्ला चलता है तो वह एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेंगे. दरअसल, मौजूदा समय में भारतीय टीम की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट में केवल 3 बल्लेबाजों ने 20,000 रन के आंकड़े को छूआ है. वह 98 रन बनाने में और कामयाब होते हैं तो भारतीय टीम की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट में 20,000 रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज बन जाएंगे.

भारत की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट में 20,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज

34357 - सचिन तेंदुलकर

27673 - विराट कोहली

24064 - राहुल द्रविड़

नोटः रोहित शर्मा ने खबर लिखे जाने तक 19902 रन बनाए हैं और खास क्लब में शामिल होने के करीब हैं.

