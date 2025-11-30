विज्ञापन
'अरे भाई ई तो हमरा दोस्त है...', रांची एयरपोर्ट पर किसको देखते ही रोहित शर्मा बन गए 'बिहारी बाबू'?, VIDEO

रोहित शर्मा का एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 'हिटमैन' जब रांची एयरपोर्ट पहुंचे तो शाहबाज नदीम उनसे मिलने आए. जिन्हें देखते ही रोहित खुश हो गए और मजाकिया लहजे में कहा कि शाहबाज उनके दोस्त हैं.

'अरे भाई ई तो हमरा दोस्त है...', रांची एयरपोर्ट पर किसको देखते ही रोहित शर्मा बन गए 'बिहारी बाबू'?, VIDEO
Rohit Sharma
  • रोहित शर्मा और शाहबाज नदीम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों दोस्त नजर आ रहे हैं
  • IND vs SA के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच 30 नवंबर को जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा
  • रोहित शर्मा रांची एयरपोर्ट पर शाहबाज नदीम से मिले, जहां उन्होंने मजाकिया लहजे में उन्हें अपना दोस्त बताया
भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें वह अपने दोस्त शाहबाज नदीम के साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं. दरअसल, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 30 नवंबर 2025 को जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में खेला जाएगा. अहम मैच के लिए रोहित शर्मा को भी भारतीय बेड़े में शामिल किया गया है. 'हिटमैन' शर्मा जब रांची एयरपोर्ट पहुंचे तो शाहबाज नदीम भी उनसे मिलने वहां आए. जिन्हें देखते ही रोहित खुश हो गए और मजाकिया लहजे में कहा कि शाहबाज उनके दोस्त हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि रोहित शर्मा टाइट सिक्योरिटी के बीच रांची एयरपोर्ट से निकलते हुए नजर आ रहे हैं. इसी दौरान उन्होंने जब नदीम को पास आते हुए देखा तो उन्होंने कहा, 'अरे भाई ई तो हमरा दोस्त है. ये तो हमारा देखभाल कर रहा है.' बाद में उन्होंने पूर्व भारतीय खिलाड़ी के कंधे पर अपना हाथ रखा और आगे बढ़ गए.

रोहित इतिहास रचने के करीब

सीरीज के दौरान रोहित शर्मा का बल्ला चलता है तो वह एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेंगे. दरअसल, मौजूदा समय में भारतीय टीम की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट में केवल 3 बल्लेबाजों ने 20,000 रन के आंकड़े को छूआ है. वह 98 रन बनाने में और कामयाब होते हैं तो भारतीय टीम की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट में 20,000 रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज बन जाएंगे.

भारत की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट में 20,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज

34357 - सचिन तेंदुलकर

27673 - विराट कोहली

24064 - राहुल द्रविड़

नोटः रोहित शर्मा ने खबर लिखे जाने तक 19902 रन बनाए हैं और खास क्लब में शामिल होने के करीब हैं.

India, Rohit Gurunath Sharma, Cricket
