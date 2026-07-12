यास्तिका ने लॉर्ड्स में शतक जड़ बनाया गजब का रिकॉर्ड, ऐसा करने वाली बन गई दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी

विकेटकीपर-बल्लेबाज यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स में टेस्ट शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनीं जिससे भारत ने एकमात्र टेस्ट के तीसरे दिन अपनी दूसरी पारी सात विकेट पर 341 रन पर घोषित कर इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 457 रन का मुश्किल लक्ष्य रखा. यास्तिका ने रविवार को लंच के बाद के सत्र में 91 रन से आगे खेलते हुए ब्रेक के ठीक बाद पहले ही ओवर में शतक पूरा किया. उन्होंने इसी वोंग की गेंद पर एक रन लेकर अपना यादगार पहला टेस्ट शतक जड़ा. बाएं हाथ की इस बल्लेबाज ने 158 गेंदों का सामना करते हुए 113 रन बनाए जिसमें 14 चौके शामिल थे. लंच के बाद तीन विकेट गिरे जिसमें उनका विकेट भी शामिल था.

दीप्ति शर्मा और यास्तिका के आउट होने के बाद ऋचा घोष ने आक्रामक अंदाज में नाबाद अर्धशतक लगाया. उन्होंने 52 गेंद में नाबाद 50 रन (आठ चौके) बनाए जो उनका तीसरा टेस्ट अर्धशतक था. फिर भारत ने 86.3 ओवर के बाद पारी घोषित कर दी.

इंग्लैंड के लिए स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन सबसे सफल गेंदबाज रहीं जिन्होंने 33.3 ओवर में 118 रन देकर पांच विकेट लिए.

भारत ने एक विकेट पर 154 रन से आगे खेलना शुरू किया. लॉरेन बेल (27 रन देकर दो विकेट) ने स्मृति मंधाना को 70 रन पर आउट किया. इसके तुरंत बाद बेल ने जेमिमा रोड्रिग्स (03) को भी आउट कर दिया.

कप्तान हरमनप्रीत कौर भी अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा सकीं और एक्लेस्टोन की गेंद पर आउट हो गईं. उन्होंने 34 गेंदों में 16 रन बनाए.

यास्तिका डटी रहीं और शानदार शतक लगाकर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया.

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