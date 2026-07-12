Argentina vs Switzerland: 3 मिनट में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड मैच का पलटा रोमांच, पहले बराबरी का गोल और फिर स्टार खिलाड़ी एम्बोलो को रेड कार्ड

Embolo Emotional Reaction After Red Card, Argentina vs Switzerland: FIFA World Cup 2026 के क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया. 67वें मिनट में स्विट्जरलैंड ने बराबरी का गोल दागा, लेकिन तीन मिनट बाद ब्रील एम्बोलो को VAR की समीक्षा के बाद रेड कार्ड दिखा दिया गया. फैसले के बाद एम्बोलो की आंखों में आंसू भी नजर आए. कैनसस सिटी में खेले जा रहे FIFA वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच मुकाबले ने 67वें से 70वें मिनट के बीच ऐसा मोड़ लिया, जिसने मैच की दिशा ही बदल दी.

पहले स्विट्जरलैंड ने शानदार वापसी करते हुए स्कोर 1-1 किया, लेकिन कुछ ही देर बाद टीम को बड़ा झटका लगा और स्टार स्ट्राइकर ब्रील एम्बोलो को मैदान छोड़ना पड़ा.

स्विट्जरलैंड ने आखिरकार तोड़ी अर्जेंटीना की दीवार

पहले हाफ में लियोनेल मेसी के कॉर्नर पर एलेक्सिस मैक एलिस्टर के हेडर से अर्जेंटीना ने 10वें मिनट में बढ़त बनाई थी. इसके बाद स्विट्जरलैंड लगातार बराबरी की कोशिश करता रहा और 67वें मिनट में उसे सफलता मिली.

रिकार्डो रोड्रिगेज ने पेनल्टी बॉक्स के अंदर शानदार पास दिया, जिस पर डैन नडोये ने बेहतरीन फिनिश करते हुए गेंद को गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज की पहुंच से दूर निचले कोने में भेज दिया. इस गोल के साथ स्विट्जरलैंड ने स्कोर 1-1 कर दिया और मुकाबला फिर से बराबरी पर आ गया.