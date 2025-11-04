Yashasvi Jaiswal: जायसवाल ने जड़ा शतक,अफ्रीका को आने से पहले दिखाया ट्रेलर, लेकिन बना हुआ है बड़ा सवाल

Yashasvi Jaiswal Hundred: सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी पुख्ता करते हुए जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान के खिलाफ रणजी मैच में मुंबई के लिए शतक ठोका है. यह जायसवाल के करियर का 17वां फर्स्ट क्लास शतक है. तीसरे दिन स्टंप पर नाबाद अर्द्धशतक लगाकर लौटे जायसवाल ने 120 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. जनवरी 2025 के बाद से यह उनका पहला रणजी ट्रॉफी मैच था.

जायसवाल ने खेली 156 रनों की पारी

साल 2019 में फर्स्ट क्लास में डेब्यू करने के बाद से रणजी में यह जायसवाल का पांचवां शतक है, जो केवल 21 पारियों में आया है. राजस्थान के खिलाफ अपनी पारी के दौरान उन्होंने मुंबई के लिए रणजी में अपने 1000 रन भी पूरे किए. रणजी में जायसवाल का औसत 57 के करीब है.

बता दें, राजस्थान ने पहली पारी में 617 रन बनाने के बाद 363 रन की बढत ले ली थी. दीपक हुड्डा ने 248 रन की यादगार पारी खेली. पहली पारी में 254 रन बनाने वाली मुंबई टीम ने तीसरे दिन के आखिर में बिना किसी नुकसान के 89 रन बना लिए थे.

आखिरी दिन जायसवाल ने 174 गेंद में 156 रन बनाए जिसकी मदद से मुंबई ने तीन विकेट पर 269 रन बनाए. जायसवाल ने अपनी पारी में 18 चौके और एक छक्का लगाया. उन्होंने मुशीर खान के साथ (115 गेंद में 63 रन) 149 और सिद्धेश लाड (नाबाद 19) के साथ तीसरे विकेट के लिये 67 रन जोड़े.

लेकिन बना हुआ है बड़ा सवाल...

जायसवाल के बल्ले से लगातार रन आ रहे हैं. लेकिन बड़ा सवाल बना हुआ है कि यह बल्लेबाज वनडे और टी20 टीम का नियमित सदस्य बनेगा. जायसवाल ने 2023 में भारत के लिए टेस्ट डेब्यू किया था और उसके बाद से वह टीम इंडिया के लिए 26 टेस्ट खेल चुके हैं. लेकिन उसी दौरान उन्होंने टी20 में भी डेब्यू किया था और अभी तक सिर्फ 23 टी20 अंतरराष्ट्रीय खेले हैं. जायसवाल का टी20 में 164.31 का औसत है, लेकिन फिर भी यह बल्लेबाज टी20 टीम की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं है.

अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी मौजूदा समय में भारत के लिए टी20 में ओपनिंग करती है, ऐसे में सवाल है कि क्या जायसवाल को आने वाले समय में मौका मिलेगा. इसके अलावा अहम सवाल है कि वनडे में उन्हें कब मौका दिया जाएगा. जायसवाल ने भारत के लिए अभी तक सिर्फ 1 वनडे खेला है. रोहित और गिल की जोड़ी भारत के लिए वनडे में पारी की शुरुआत करती है, ऐसे में सेलेक्टर्स इस बाएं बाथ के बल्लेबाज को इस फॉर्मेट में फिट करते हैं यह भी देखना मेजदार होगा.

