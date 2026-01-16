विज्ञापन
'उनके लिए हानिकारक है', वैभव सूर्यवंशी को अंडर-19 टीम में शामिल करने को लेकर पूर्व भारतीय कोच का बड़ा बयान

Vaibhav Suryavanshi Under 19 World Cup 2026: वैभव सूर्यवंशी USA के खिलाफ U19 वर्ल्ड कप के पहले मैच में अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे, वहीं तेज गेंदबाज हेनिल पटेल मैच विनर बनकर उभरे.

'उनके लिए हानिकारक है', वैभव सूर्यवंशी को अंडर-19 टीम में शामिल करने को लेकर पूर्व भारतीय कोच का बड़ा बयान
  • 14 साल के प्रतिभाशाली बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपने पहले अंडर-१९ वर्ल्ड कप मैच में केवल 2 रन बनाए थे
  • पूर्व भारतीय महिला टीम के कोच डब्ल्यूवी रमन का मानना है कि सूर्यवंशी को अंडर-19 टीम में शामिल करना जल्दबाजी थी
  • बीसीसीआई ने सूर्यवंशी को टीम में इसलिए शामिल किया ताकि उन्हें अनुभव मिल सके और उनका विकास तेज हो सके
Vaibhav Suryavanshi Under 19 World Cup 2026: 14 साल के टैलेंटेड खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी अपने पहले U19 वर्ल्ड कप मैच में कुछ खास नहीं कर पाए, उन्होंने गुरुवार को USA के खिलाफ पहले मैच में सिर्फ 2 रन बनाए. सूर्यवंशी ने अपनी उम्र के हिसाब से बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया है. इस युवा ओपनिंग बल्लेबाज ने कम समय में ही कई एज-ग्रुप रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं और वह पहले से ही इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में एक जाना-पहचाना चेहरा हैं. फिर भी, भारतीय महिला टीम के पूर्व कोच WV रमन का मानना ​​है कि सूर्यवंशी को अंडर-19 टीम में शामिल करना जल्दबाजी थी.

BCCI अपने खिलाड़ियों के लिए U19 वर्ल्ड कप में खेलने की सीमा एक बार तक सीमित रखती है, जिसका मतलब है कि सूर्यवंशी इस लेवल पर किसी और बड़े इवेंट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. फिर भी, बोर्ड को लगा कि उसे टीम में शामिल करने का यह सही समय है, ताकि इस अनुभव से एक बल्लेबाज के तौर पर उसका विकास तेजी से हो सके. हालांकि, रमन इस विचार से सहमत नहीं हैं.

"यह एक अनपॉपुलर राय हो सकती है. सूर्यवंशी ने इंडिया A सीरीज और IPL में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. उसे U-19 लेवल पर खिलाना उसके विकास के लिए नुकसानदायक हो सकता है. इसमें कोई शक नहीं कि वह मैच जीत सकता है, लेकिन हमेशा बड़ी तस्वीर के बारे में सोचना चाहिए," WV रमन ने X (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में लिखा.

जहां सूर्यवंशी USA के खिलाफ U19 वर्ल्ड कप के पहले मैच में अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे, वहीं तेज गेंदबाज हेनिल पटेल मैच विनर बनकर उभरे. उन्होंने सात ओवर में एक मेडन के साथ 5/16 का स्कोर बनाया, जब भारत ने बादल छाए मौसम में गेंदबाजी करने का फैसला किया. USA की टीम 35.2 ओवर में सिर्फ 107 रन पर ऑल आउट हो गई.

बारिश के कारण मैच रुकने के बाद भारत का लक्ष्य 37 ओवर में 96 रन कर दिया गया, जब चार ओवर में स्कोर एक विकेट पर 21 रन था. इसके बाद अभिज्ञान कुंडू (41 गेंदों पर 42 रन नाबाद) ने DLS मेथड से 118 गेंदें शेष रहते टीम को जीत दिलाई.

