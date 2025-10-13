WTC Ranking: भारत की श्रीलंका को चेतावनी, विंडीज का सफाया दिलाएगा डब्ल्यूटीसी रैंकिंग में यह पोजीशन, डिटेल से जानें

जैसा कि सीरीज से पहले उम्मीद थी, विंडीज (Ind vs Wi) के खिलाफ टेस्ट सीरीज का परिणाम मंगलवार को ठीक वही होने जा रहा है. टीम इंडिया दूसरा टेस्ट मैच जीतने के मुहाने पर खड़ी है. यहां से जीत औपचारिकता भर बची है. बस यही देखना बाकी होगा कि भारत कितने विकेट से जीतता है. दूसरे टेस्ट जीतने के लिए 121 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रहे भारत ने सोमवार को दिन का खेल खत्म हो पर 1 विकेट पर 63 रन बना लिए थे. यहां से भारत को सिर्फ 58 रन और बनाने हैं. और विंडीज के 2-0 के सफाए के साथ ही टीम शुभमन गिल (Shubman Gill) डब्ल्यूटीसी रैंकिंग (WTC Ranking) में दूसरी पायदान पर काबिज श्रीलंका के और नजदीक पहुंच जाएगी.

फिलहाल तीसरे नंबर पर है भारत

पहले टेस्ट में मेहमानों को धूल चटाने के बाद भारत का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (World Test Championship Ladder) में 6 मैचों में 3 मैच जीते थे, 1 ड्रॉ छूटा है, तो 2 में उसे हार का मुंह देखना पड़ा है. फिलहाल, दूसरे टेस्ट के चौथे दिन के बाद भारत WTC चैंपियंशिफ में 40 प्वाइंट्स और 55.56 प्रतिशत विजयी अंकों के साथ तीसरी पायदान पर है, लेकिन मंगलवार को जीत पर आधिकारिक मुहर लगते ही टीम गिल दूसरे नंबर पर काबिज श्रीलंका को वॉर्निंग जारी कर देगी.

श्रीलंका 2 मैच से ही दूसरे नंबर पर है

लंकाई टीम ने WTC में अभी तक भारत के मुकाबले 4 कम 2 ही टेस्ट मैच खेले हैं. उसके 16 ही प्वाइंट्स हैं. भारत से 26 प्वाइंट्स कम, लेकिन उसका जीत प्रतिशत भारत से कहीं ज्यादा 66.67 है. और यह जीत प्रतिशत ही है, जो रैकिंग में किसी टीम की पायदान तय करती है.

श्रीलंका के नजदीक पहुंच जाएगा जाएगा भारत

मंगलवार को जीत की औपचारिकता पूरे करते ही भारतीय टीम की यह WTC चक्र के सातवें टेस्ट में चौथी जीत होगी. इस जीत से भारत को 12 प्वाइंट्स मिलेंगे और उसका जीत प्रतिशथ 61.90 हो जाएगा. श्रीलंका और उसके बीच करीब 6 अंकों का अंतर रह जाएगा. ऐसे में आगे श्रीलंका को यहां से अपनी पायदान बचाने के लिए खासा जोर लगाना होगा.

ऑस्ट्रेलिया है फिलहाल बॉस

नए WTC सर्किल में ऑस्ट्रेलिया ने तीन टेस्ट मैच खेले हैं. और उसने इन तीनों में ही जीत हासिल की है. कुल मिलाकर 36 प्वाइंट्स के साथ उसका जीत प्रतिशत फिलहाल 100 है. इंग्लैंड 43.33 % के साथ चौथे नंबर पर है, जबकि बांग्लादेश (16.67) के साथ पांचवें नंबर पर है. दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान को अभी अपना पहला पहले खेलना या पूरा करना बाकी है. विंडीज पांच टेस्ट में पांच हार के साथ सबसे फिसड्डी है और नौवें नंबर पर है.



