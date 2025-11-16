WTC Points Table: साउथ अफ्रीका से मिली हार के बाद WTC में भारत को लगा झटका, प्वाइंट्स टेबल में हुआ उथल-पुथल, इस नंबर पर पहुंची

WTC 2025-27 Points Table: कोलकाता टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका ने भारत को30 रन से हरा दिया. हार के साथ भारतीय टीम को WTC 2025-27 Points Table में झटका लगा है. भारतीय टीम प्वाइंट्स टेबल में तीसरे से चौथे नंबर पर खिसक गई है. भारतीय टीम को पहले टेस्ट में मिली हार के बाद भारी नुकसान हुआ है. विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भारतीय टीम के खाते में 54.17 प्रतिशत अंक हैं. दूसरी ओर जीत के साथ ही विश्व चैंपियन साउथ अफ्रीका टॉप 2 में पहुंचने में सफल हो गई है. साउथ अफ्रीका अब WTC 2025-27 Points Table में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है. अफ्रीकी टीम के पास जीत के बाद 66.67 प्रतिशत अंक हो गए हैं

ऑस्ट्रेलिया नंबर वन पर बरकरार

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में नंबर वन पर इस समय ऑस्ट्रेलियाई टीम बरकरार है. प्वाइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलियाई टीम 100 अंक प्रतिशत के साथ नंबर वन पर बनी हुई है वहीं, तीसरे नंबर पर श्रीलंकाई टीम मौजूद हैं. 50 अंक प्रतिशत के साथ पाकिस्तान नंबर पांचवें नंबर पर हैं. छठे नंबर पर इंग्लैंड मौजूद है.

न्यूजीलैंड एकमात्र टीम है जिसने नए डब्ल्यूटीसी चक्र में अभी तक अपना खाता नहीं खोला है, जबकि वेस्टइंडीज एकमात्र ऐसी टीम है जिसे 2025-27 डब्ल्यूटीसी चक्र में 5 टेस्ट खेलने के बावजूद कोई अंक हासिल नहीं कर पाई है. वहीं, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका नए चक्र में अब तक बिना किसी हार के अपना दबदबा बनाए हुए हैं. दूसरी ओर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच शनिवार, 22 नवंबर को बारसापारा स्टेडियम में खेला जाएगा.

यह हार कोच गौतम गंभीर के नेतृत्व में भारत की घरेलू मैदान पर 150 रनों से कम के लक्ष्य का पीछा करते हुए दूसरी हार है. पिछले साल, न्यूज़ीलैंड ने वानखेड़े स्टेडियम में मेज़बान टीम को 147 रनों का लक्ष्य हासिल करने से रोककर भारत पर 3-0 से ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीत हासिल की थी. उस टेस्ट मैच में भारत को 25 रनों से हार का सामना करना पड़ा था.