WPL 2026 Auction: नीलामी में कितने खिलाड़ी, किसके पर्स में कितना पैसा, किन पर रहेगी नजरें, कहां देख पाएंगे लाइव, जानें तमाम बातें

Women's Premier League 2026 Mega Auction: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2 नवंबर को आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया और पहली बार आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता. नवंबर के ख़त्म होने से पहले, उस ख़ुशी के मौके की गर्माहट को बढ़ाने को भारतीय महिला क्रिकेटर एक बार फिर महसूस कर सकती हैं. गुरुवार को पहली मेगा वीमेंस प्रीमियर लीग ऑक्शन का आयोजन होगा. इस दौरान विश्व विजेता खिलाड़ियों के साथ साथ अफ्रीकी महिला टीम की कप्तान पर भी फैंस की नजरें होंगी, जिन पर नीलामी में पैसों की बारिश हो सकती है. चलिए वीमेंस मेगा ऑक्शन से जुड़ी तमाम बातें जान लीजिए

नीलामी में कितने खिलाड़ियों पर लगेगी बोली?

कुल 277 खिलाड़ियों ने नीलामी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है. जिसमें 194 भारतीय और 83 विदेशी है. पांच टीमें अधिकतम 73 स्थानों को भरने की कोशिश करेंगी. टीमों के पास 50 भारतीय और 23 विदेशी खिलाड़ियों का स्लॉट खाली है. बात अगर कैप्ड और अनकैप्ड खिलाड़ियों की करें तो रजिस्ट्रेशन लिस्ट में 52 कैप्ड भारतीय हैं, जबकि 66 विदेशी कैप्ड खिलाड़ी हैं. अनकैप्ड खिलाड़ियों में 142 भारतीय हैं और 17 अनकैप्ड विदेशी खिलाड़ी हैं.

50 लाख की ब्रेस प्राइस के कितने?

इस बार की नीलामी के लिए कुल 19 खिलाड़ियों का बेस प्राइस 50 लाख है. जबकि 11 खिलाड़ियों की 40 लाख, 88 खिलाड़ियों की 30 लाख और बाकी खिलाड़ियों ने 20 लाख और 10 लाख अपनी बेस प्राइस रखी है. मार्की सेट में 6 प्लेयर्स की बेस प्राइस 50 लाख रुपए हैं.

मार्की सेट में न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन, अमीलिया केर, इंग्लैंड की सोफी एकलस्टन, ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली, मेग लैनिंग, साउथ अफ्रीका की लौरा वोल्वार्ट, भारत की दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह हैं. मार्की सेट में रेणुका का बेस प्राइस 40 लाख और वोल्वार्ट की 30 लाख रुपए हैं.

किन भारतीयों पर होंगी नजरें?

वनडे विश्व कप जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों की भारी मांग होने की उम्मीद है. टूर्नामेंट की प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा पर अच्छी बोली लगने की संभावना है. उन्हें विश्व कप फाइनल के तुरंत बाद यूपी वॉरियर्स ने रिलीज़ कर दिया था. क्रांति गौड़, श्री चरणी जैसी युवा खिलाड़ियों के लिए भी होड़ हो सकती है. इनके अलावा पहले तीन सत्र में गुजरात जायंट्स के लिए खेल चुकी बल्लेबाज हरलीन देओल और ऑलराउंडर स्नेह राणा भी दौड़ में हैं. वहीं प्रतिका रावल, उमा छेत्री और पूजा वस्त्राकर के लिए भी फ्रेंचाइजी के बीच जंग देखने को मिल सकती है.

किन विदेशी खिलाड़ियों पर होंगी नजरें?

विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन करने वाली वोलवार्ट और नादिन डी क्लार्क, फोबे लिचफील्ड और अलाना किंग के साथ-साथ पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान लैनिंग जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को भी आकर्षक सौदे मिलने की उम्मीद है. एसोसिएट देशों की चार खिलाड़ी तीर्था सतीश और ईशा ओज़ा (दोनों यूएई), तारा नॉरिस (अमेरिका) और थिपाचा पुथावोंग (थाईलैंड) भी नीलामी सूची में शामिल हैं.

किस टीम के पर्स में कितना पैसा?

पांच फ्रेंचाइजी में से, यूपी वारियर्स और गुजरात जायंट्स सबसे व्यस्त रहने वाली हैं. वारियर्स के पास नीलामी में 14.5 करोड़ का पर्स है. जबकि गुजरात जाइंट्स, के पर्स में 9 करोड़ हैं. दो बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस और तीनों सीजन में उपविजेता रही दिल्ली कैपिटल्स ने पांच-पांच खिलाड़ियों को रिटेन किया है.दिल्ली और मुंबई के पर्स में 5.75 करोड़ हैं. जबकि 2024 में खिताब जीतने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने कोर ग्रुप को बरकरार रखा है और उसके पास पर्स में सबसे कम 1 करोड़ रुपये हैं.

रिटेंशन को लेकर क्या थे नियम?

मेगा ऑक्शन से पहले खिलाड़ियों को रिटेन करने की सीमा था. फ्रेंचाइजी अधिकतम 5 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकते थे. दो टीमें मुंबई और दिल्ली ने 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया. दिल्ली ने जहां जेमिमा, शेफाली, सदरलैंड, मारिजाने कैप और निक्की को रिटने किया तो वहीं मुंबई ने नैटली ब्रंट, हरमनप्रीत, हैली मैथ्यूज, अमनजोत और कमलिनी को रिटेन किया. जबकि बेंगलुरु ने मंधाना, ऋचा घोष, एलिसा पेरी, श्रेयंका पाटिल को रिटेन किया. वहीं गुजरात ने एशेल गार्डन, बेथ मूनी को बनाए रखा. जबकि यूपी ने सिर्फ श्वेता को रिटेन किया.

किसके पास कितने RTM?

यूपी ने सिर्फ एक खिलाड़ी को रिटेन किया है, ऐसे में उसके पास ऑक्शन में चार राइट टू मैच कार्ड होंगे. जबकि बेंगलुरु के पास एक, गुजरात के पास तीन राइट टू मैच कार्ड हैं. वहीं दिल्ली और मुंबई के पास एक भी RTM नहीं है.

किस टीम में कितनी जगह खाली?

एक टीम में 15 से 18 प्लेयर्स हो सकते हैं, जिनमें ज्यादा से ज्यादा 6 विदेशी हो सकती हैं. इसी हिसाब से टीमों में 73 प्लेयर्स की जगह खाली है. दिल्ली कैपिटल्स के पास 13 स्पॉट हैं, जिसमें 5 विदेशी स्लॉट हैं. मुंबई की भी यही स्थिति है. बेंगलुरु के पास 14 खिलाड़ियों की जगह है, जिसमें 5 विदेशी खिलाड़ी हैं. गुजरात ने सिर्फ 2 खिलाड़ियों को रिटेन किया है. ऐसे में उसके पास 16 खिलाड़ियों का स्लॉट खाली है, जिसमें 4 विदेशी है. जबकि यूपी के पास सबसे अधिक 17 खिलाड़ियों का स्लॉट है, जिसमें 6 विदेशी हैं.

कब और कहां होगा ऑक्शन?

महिला प्रीमियर लीग 2026 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी गुरुवार, 27 नवंबर को आयोजित की जाएगी. ऑक्शन नई दिल्ली के एयरोसिटी स्थित होटल में दोपहर 3.30 बजे से शुरू होगी.

कहां देख पाएंगे लाइव?

महिला प्रीमियर लीग के प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स के पास हैं. फैंस स्टार स्पोर्ट्स के विभिन्न चैनलों पर लाइव कवरेज देख पाएंगे. वहीं जियोहॉटस्टार एप पर नीलामी की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी.

