WTC Points Table: बांग्लादेश के खिलाफ अफ्रीकी टीम की बड़ी जीत से बदला समीकरण, पढ़ें भारतीय टीम की क्या हैं स्थिति

बांग्लादेश के खिलाफ अफ्रीकी टीम की शानदार जीत के बाद अंकतालिका में कुछ अहम बदलाव हुए हैं, जो इस प्रकार है-

1. ऑस्ट्रेलिया (P8, W5, L0, D3, Points: 72, PCT: 75 per cent)

2. दक्षिण अफ्रीका (P6, W4, D0, L2, Points: 48, PCT: 66.6 per cent)

3. भारत (P11, W6, D2, L3, Points: 77, PCT: 58.3 per cent)

4. पाकिस्तान (P7, W3, D2, L2, Points: 44, PCT: 52.3 per cent)

5. श्रीलंका (P4, W2, D0, L2, Points: 24, PCT: 50 per cent)

6. न्यूजीलैंड (P6, W2, D2, L3, Points: 28, PCT: 38.8 per cent)

7. वेस्टइंडीज (P7, W2, D2, L3, Points: 30, PCT: 35.7 per cent)

8. बांग्लादेश (P5, W1, D0, L4, Points: 12, PCT: 20 per cent)

9. इंग्लैंड (P12, W1, D4, L7, Points: 18, PCT: 12.5 per cent)

बता दें डरबन टेस्ट में मेहमान टीम बांग्लादेश ने टॉस जीतकर अफ्रीकी टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था. विपक्षी टीम द्वारा मिले इस न्योते को स्वीकार करते हुए अफ्रीकी टीम पहली पारी में 367 रन बनाने में कामयाब रही. टीम के लिए टेंबा बावुमा ने 93 रन की सर्वाधिक अर्धशतकीय पारी खेली. वहीं विपक्षी बांग्लादेश पहली पारी में 298 रन बनाने में कामयाब रही. टीम के लिए महमूदुल हसन जॉय ने 137 रन की सर्वाधिक शतकीय पारी खेली.

बांग्लादेश के खिलाफ पहली पारी में 69 रनों की बढ़त हासिल करने वाली अफ्रीकी टीम दूसरी पारी में 204 रन बनाने में कामयाब रही. टीम के लिए कप्तान डीन एल्गर ने सर्वाधिक 64 रनों का योगदान दिया.

वहीं दूसरी पारी में अफ्रीकी टीम द्वारा मिले 274 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेशी टीम महज 53 रनों पर ढेर हो गई. अफ्रीकी टीम के लिए दूसरी पारी में ऑलराउंडर खिलाड़ी केशव महाराज ने 10 ओवर की गेंदबाजी करते हुए 32 रन खर्च कर सर्वाधिक सात सफलता प्राप्त की. महाराज के अलावा टीम के लिए साइमन हार्मर ने तीन विकेट चटकाए.

