क्या है मिशन सुदर्शन चक्र, PM Modi का ऐलान- 10 सालों में देश के बड़े स्थलों को मिलेगा नया सुरक्षा कवच

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से कहा कि भारत, दुश्मनों के किसी भी हमले को विफल करने के लिए शक्तिशाली हथियार प्रणाली बनाने हेतु मिशन सुदर्शन चक्र शुरू करेगा.

  • दुश्मनों के हमले को विफल करने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र शुरू करेगा भारत
  • इस मिशन के तहत देश के बेहद अहम स्थलों के लिए नया सुरक्षा कवच दिया जाएगा
  • 2035 तक इस योजना को पूरा करने का टारगेट रखा गया है, जो युद्ध में काफी अहम होगा
नई दिल्ली:

पीएम मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर मिशन सुदर्शन चक्र का ऐलान किया. इसके तहत दिल्ली से मुंबई तक देश के सामरिक तौर पर बेहद अहम स्थलों के लिए नया सुरक्षा कवच दिया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कल जन्माष्टमी है, भगवान कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था. हमने उस राह को चुना है. मिशन सुदर्शन चक्र स्वदेशी रक्षा प्रणाली होगी, जो अगले 10 सालों में देश के सैन्य और सामरिक स्थलों की सुरक्षा का नया प्लेटफॉर्म बनेगा. सुदर्शन चक्र रक्षा के साथ दुश्मन पर हमला भी करेगा.

देश को मिलेगा सुरक्षा कवच

पीएम ने कहा, "सुरक्षा का महत्व बहुत बड़ा है. मैं आज लाल किले की प्राचीर से कह रहा हूं कि आने वाले 10 साल में 2035 तक राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण स्थलों जिनमें सामरिक के साथ-साथ सिविलियन क्षेत्र भी शामिल है जैसे अस्पताल, रेलवे, आस्था के केंद्र सभी को तकनीक के नए प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी तरह सुरक्षा का कवच दिया जाएगा. अगले दस वर्षों में, 2035 तक, मैं इस राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार, सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण करना चाहता हूं."

साल 2035 तक इस योजना को पूरा

साल 2035 तक इस योजना को पूरा करने का टारगेट रखा गया है. ये मिशन पूरी तरह से स्वदेशी होगा. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एस-400, आकाश और ब्रह्मोस मिसाइलों ने सफलतापूर्वक दुश्मन के हमलों को नाकाम किया था. लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकतों को देखते हुए सरकार अब महत्वपूर्ण स्थलों के सुरक्षा नेटवर्क को और मजबूत करना चाहती है. बता दें भारत रूस से एस-400 की नई खेप को लेकर भी बातचीत कर रहा है.

