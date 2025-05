WTC Prize Money: विजेता को 3.6 तो उपविजेता टीम को मिलेगी 2.16 मिलियन अमरीकी डॉलर, भारत की भी चमकी किस्मत

World Test Championship Final 2025: ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच लॉर्ड्स में होने वाले 2025 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में एक महीने से भी कम समय बचा है. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पुष्टि की है कि एकमात्र गेम के विजेता पिछले दो संस्करणों की तुलना में दोगुनी पुरस्कार राशि अर्जित करेंगे. डब्ल्यूटीसी 2023-25 ​​चक्र के लिए कुल पुरस्कार राशि 5.76 मिलियन अमरीकी डॉलर है, जो पहले से ही पिछले दो संस्करणों की तुलना में दोगुनी से भी अधिक है. विजेताओं को 3.6 मिलियन अमरीकी डॉलर (लगभग 30,79,48,931 भारतीय रुपये) मिलेंगे, जो 2021 और 2023 दोनों संस्करणों के विजेताओं को दिए गए 1.6 मिलियन अमरीकी डॉलर से काफी अधिक है. इस बीच, उपविजेता को 2.16 मिलियन अमरीकी डॉलर (लगभग 18,47,96,390 भारतीय रुपये) मिलेंगे, जो कि 800,000 अमरीकी डॉलर से भी अधिक है. दो बार के डब्ल्यूटीसी उपविजेता भारत, जो तीसरे स्थान पर रहा, को 12,31,98,048 रुपये मिलेंगे. 'हमने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का एक बहुत ही दिलचस्प तीसरा चक्र देखा है, जहां फाइनलिस्ट प्रतियोगिता के अंत में ही तय किए गए थे.'

'चैंपियनशिप में विभिन्न टीमों के खिलाड़ियों के उल्लेखनीय प्रदर्शन का प्रदर्शन किया गया है, जिसका समापन इन दो असाधारण टीमों के बीच फाइनल से होगा - क्रिकेट का एक सच्चा उत्सव.' आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह ने गुरुवार को एक बयान में कहा. 'मुझे यकीन है कि लॉर्ड्स के दर्शकों के साथ-साथ दुनिया भर के प्रशंसकों को इस प्रतिष्ठित प्रारूप में कुछ बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगा जब ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका अब से एक महीने से भी कम समय में मैदान पर उतरेंगे. आईसीसी की ओर से, मैं प्रतिष्ठित मैच की तैयारियों में दोनों टीमों के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं.'

It's exciting to announce that the winner of the #WTC25 Final between South Africa and Australia will earn $3.6M, with the runner-up to receive $2.1M. The increase in prize money exhibits our efforts to prioritize Test cricket and build on momentum from previous WTC cycles. @ICC pic.twitter.com/GMgWxM7GSb