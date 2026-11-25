‘वंडर ब्वॉय' वैभव सूर्यवंशी ने 53 गेंद में 204 रन की असाधारण पारी में कई विश्व रिकॉर्ड तोड़े जिसके दम पर भारत ने राइजिंग स्टार्स एशिया कप में ग्रुप बी के मैच में 250 रन का लक्ष्य 14. 2 ओवर में हासिल कर लिया. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक (28 गेंद में) और सबसे तेज दोहरा शतक (52 गेंद में) जड़ डाला. उन्होंने अपनी पारी में 28 छक्के लगाये जो भी एक रिकॉर्ड है. पिछले दो मैचों में नाकाम रहे सूर्यवंशी ने अपनी पारी में छक्कों की बौछार कर दी. उन्होंने स्पिनरों या तेज गेंदबाजों किसी को नहीं बख्शा . वैभव की इस आतिशी पारी ने फैन्स ही नहीं बल्कि पूरे क्रिकेट वर्ल्ड को हैरान कर दिया है, विदेशी मीडिया में भी वैभव छाए हुए हैं.