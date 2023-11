IND vs AUS World Cup Final मैच हुआ रद्द, तो फिर कैसे होगा Winner का फैसला, कौन सी टीम बनेगी Champion, ऐसा है दिलचस्प समीकरण

World Cup Final IND vs AUS, 20 साल बाद फिर से मुकाबला

World Cup Final IND vs AUS:भारत और ऑस्ट्रेलियाई टीम वर्ल्ड कप के फाइनल (World Cup Final IND vs AUS) में एक दूसरे के साथ भिड़ने वाली है. यह दूसरा मौका है जब दोनों टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में एक दूसरे के खिलाफ मैच खेलने वाली है. बता दें कि इससे पहले आखिरी बार दोनों टीम साल 2003 के वर्ल्ड कप के फाइनल में एक दूसरे के खिलाफ भिड़ी थी जिसमें भारतीय टीम को हार मिली था. अब भारतीय टीम उस हार का बदला लेने के इरादे के साथ अहमदाबाद के मैदान पर उतरेगी. वहीं, दूसरी ओर इस फाइनल मैच का प्लेइंग कंडीशन (Cricket Rules and Regulations For World Cup Final 2023) क्या होगी. इसको लेकर आईसीसी (ICC) ने पहले ही ऐलान कर दिया है.