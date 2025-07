7 जुलाई से 13 जुलाई तक OTT पर इन 5 वेब सीरीज ने जीती बाजी, जानें कौन सा शो दे रहा पंचायत को टक्कर

ऑरमैक्स मीडिया ने OTT पर 7 जुलाई से 13 जुलाई 2025 के हप्ते की उन वेब सीरीज की लिस्ट जारी कर दी है. भारत में सबसे ज्यादा देखी पांच वेब सीरीज में एक बार फिर अमेजन प्राइम वीडियो की पंचायत 4 ने बाजी मार ली है. फुलेरा ग्राम पंचायत के चुनाव दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रहे हैं और उन्होंने दिखा दिया है कि ग्रामीण जीवन की झलक को दर्शक हाथोंहाथ लेते हैं. इसे 42 लाख लोगों ने देखा. फिर पंचायत के कैरेक्टर हर घर फेमस भी हैं इस तरह इसके चौथे सीजन ने दिखा दिया है कि अच्छे कॉन्टेंट किसी भी पृष्ठभूमि का हो दर्शकों उसे पसंद करते हैं.

ऑरमैक्स मीडिया की लिस्ट में दूसरे नंबर पर नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'स्क्विड गेम सीजन 3' है, जिसे लाख दर्शकों ने देखा. इस दक्षिण कोरियाई थ्रिलर ने अपनी तीखी कहानी और रोमांचक मोड़ों से दर्शकों को आकर्षित किया. तीसरे स्थान पर नेटफ्लिक्स का 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 3' है, जिसे 25 लाख दर्शकों ने देखा. बेशक कपिल की कॉमेडी की धार पहले जैसी नहीं रही, लेकिन दर्शकों के लिए उनका प्यार पहले जैसा ही है.

