दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, ऋषभ पंत की वापसी, जानें किसका कटा पत्ता

India Squad for Test Series vs south Africa: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. टीम में उपकप्तान ऋषभ पंत की वापसी हुई है, जबकि तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा और विकेटकीपर बल्लेबाज एन जगदीशन अपनी जगह बनाने से चूक गए हैं. जगदीशन की जगह पंत आए हैं और आकाश दीप की जगह आकाश दीप. वहीं तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को एक बार फिर मौका नहीं दिया गया है. बाकी पूरी टीम वैसे ही है, जैसी वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए चुनी गई थी. बता दें, दक्षिण अफ्रीका भारत दौरे पर ऑल-फॉर्मेट सीरीज खेलेगी. इस दौरे की शुरुआत टेस्ट सीरीज से होगी. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट 14 नवंबर से कोलकाता में और दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा.

भारत की टेस्ट टीम: शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर) (उपकप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जड़ेजा, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रित बुमरा, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, आकाश दीप

विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को इंजरी की वजह से इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान भारतीय टीम से बाहर होना पड़ा था. इस चोट के चलते वह वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में भी नहीं खेल पाए थे. पंत अब पूरी तरह से रिकवर कर चुके हैं. पंत ने अपनी फिटनेस के साथ साथ फॉर्म भी हासिल कर ली है. पंत को दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ दो चार दिवसीय मैचों में भारतीय टीम की कमान सौंपी गई थी. इसका उद्देश्य ही उनकी फॉर्म और फिटनेस की जांच करना था, इसमें वे सफल रहे. पहले टेस्ट की दूसरी पारी में पंत ने 90 रन बनाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई.

न्यूज एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सीनियर पुरुष चयन समिति ने बुधवार को ऑनलाइन बैठक की. बैठक का मुख्य उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम पर विचार करना था. भारत ए और दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ दूसरा टेस्ट 8 नवंबर से खेला जाएगा. इस टेस्ट में शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव खेल सकते हैं.

