महिला विश्व कप : ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से हुई छेड़छाड़ पर आया BCCI का बयान, कहा- और मजबूत करेंगे सुरक्षा

BCCI Statement on Two Australian women cricketers ‘touched inappropriately': भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने इंदौर में ऑस्ट्रेलिया की दो महिला क्रिकेटरों के साथ हुई छेड़खानी की घटना पर खेद जताया है. बीसीसीआई सचिव ने खिलाड़ियों की सुरक्षा को और मजबूत करने की बात कही है. बता दें, शानिवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ महिला वनडे वर्ल्ड कप मैच के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम इंदौर पहुंची थी. घटना के वक्त ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर होटल रेडिसन ब्लू से पैदल कैफे की तरफ जा रही थीं. खिलाड़ियों का आरोप है कि इस बीच एक बाइक सवार युवक ने उनसे छेड़छाड़ की. महिला खिलाड़ियों ने तुरंत एसओएस का नोटिफिकेशन भेजा, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए.

बीसीसीआई के आधिकारिक एक्स हैंडल से शेयर पोस्ट में देवजीत सैकिया ने कहा,"यह एक बेहद खेदजनक और अलग-थलग घटना है. भारत हमेशा से अपने गर्मजोशी, आतिथ्य और सभी मेहमानों के प्रति देखभाल के लिए जाना जाता रहा है. हम इस तरह की घटनाओं के प्रति शून्य-सहिष्णुता की नीति अपनाते हैं. हम आरोपियों को पकड़ने में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा की गई त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की सराहना करते हैं. न्याय सुनिश्चित करने के लिए कानून अपना काम करेगा. हम अपने मौजूदा सुरक्षा प्रोटोकॉल की भी समीक्षा करेंगे और यदि आवश्यक हो, तो उन्हें और मजबूत करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों."

बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने भी ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के साथ हुई घटना की निंदा की. आईएएनएस से बात करते हुए राजीव शुक्ला ने कहा,"यह बेहद शर्मनाक घटना है. किसी ने भी ऐसी घटना की कल्पना नहीं की होगी और ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए. आईसीसी महिला वनडे विश्व कप के दौरान सभी मेहमान टीमों के लिए पहले से ही एक मजबूत सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है, और हम यह सुनिश्चित करने के लिए इसे और मजबूत करेंगे कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों."

राजीव शुक्ला ने आगे कहा,"पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और हमें विश्वास है कि कानून न्याय दिलाने के लिए उचित कदम उठाएगा. हमें विश्वास है कि विश्व कप का बाकी मैच सुचारू रूप से और सुरक्षित रूप से संपन्न होगा."

पुलिस के अनुसार, घटना गुरुवार सुबह करीब 11 बजे खजराना रोड के पास हुई. अकील खान नाम के संदिग्ध ने कथित तौर पर मोटरसाइकिल से अपने होटल से कैफे जा रहीं दो खिलाड़ियों का पीछा किया, उनमें से एक को अनुचित तरीके से छुआ और फिर घटनास्थल से भाग गया.

ऑस्ट्रेलियाई टीम के सुरक्षा अधिकारी डैनी सिमंस और स्थानीय पुलिस के बीच त्वरित सहयोग से जांच में तेजी आई. सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और होटल रिकॉर्ड की मदद से 24 घंटे के भीतर संदिग्ध का पता लगाकर उसे पकड़ लिया गया. पुलिस ने खजराना रोड पर संदिग्ध को गिरफ्तार किया. सीसीटीवी फुटेज, होटल के रिकॉर्ड और सुरक्षाकर्मियों के बयानों की समीक्षा के बाद, अधिकारियों ने आरोपी अकील खान की पहचान की और उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार, अकील खान पहले भी आपराधिक मामलों में शामिल रहा है.

