Women's World Cup 2025: उद्घाटन समारोह में श्रेया घोषाल करेंगी परफॉर्म

Women's Cricket World Cup 2025: महिला विश्व कप 30 सितंबर से 2 नवंबर तक खेला जाएगा. इसमें 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं. विश्व कप भारत के चार शहरों और श्रीलंका के कोलंबो में खेला जाएगा.

  • बॉलीवुड गायिका श्रेया घोषाल आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 के उद्घाटन समारोह में गुवाहाटी में प्रस्तुति देंगी
  • विश्व कप भारत और श्रीलंका की मेजबानी में 30 सितंबर से 2 नवंबर तक आठ टीमों के बीच आयोजित होगा
  • टूर्नामेंट का पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच 30 सितंबर को गुवाहाटी में खेला जाएगा
Women's Cricket World Cup 2025: बॉलीवुड की लोकप्रिय गायिका श्रेयस घोषाल आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 के उद्घाटन समारोह में प्रस्तुति देंगी. आईसीसी की तरफ से गुरुवार को ये जानकारी दी गई. विश्व कप भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेला जाना है. श्रेया घोषाल भारत और श्रीलंका के बीच टूर्नामेंट के पहले मैच से पहले गुवाहाटी में होने वाले भव्य उद्घाटन समारोह में प्रस्तुति देंगी. घोषाल ने टूर्नामेंट का आधिकारिक गीत 'ब्रिंग इट होम' भी रिकॉर्ड किया है. विश्व कप की शुरुआत 30 सितंबर को भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी में खेले जाने वाले मैच से होगी.

आईसीसी ने इस मेगा इवेंट के लिए टिकटों की जानकारी और मुख्य मनोरंजन योजनाओं का खुलासा किया है. इस साल का संस्करण सुलभता के मामले में एक नया मानक स्थापित करेगा, क्योंकि किसी भी आईसीसी वैश्विक आयोजन के लिए कीमतें रिकॉर्ड-कम होंगी. भारत में सभी लीग मैचों के टिकटों की कीमत पहले चरण में केवल 100 रुपये है. आईसीसी ने गुरुवार को घोषणा की कि प्रशंसकों के अनुकूल मूल्य निर्धारण का उद्देश्य खचाखच भरे स्टेडियम और उत्साही भीड़ सुनिश्चित करना है क्योंकि महिला क्रिकेट वैश्विक स्तर पर लगातार बढ़ रहा है.

गूगल पे प्रशंसकों के लिए विशेष प्री-सेल टिकट एक्सेस के साथ प्रशंसकों को एक्शन के रोमांच का अनुभव कराएगा. विज्ञप्ति में कहा गया है कि टिकटों की बिक्री (गुरुवार, 4 सितंबर) भारतीय समयानुसार 19:00 शुरू होगी, जिसमें टिकेट्स डॉट क्रिकेटवर्ल्डकप डॉट कॉम के माध्यम से गूगल पे उपयोगकर्ताओं के लिए चार दिवसीय विशेष प्री-सेल विंडो सोमवार (8 सितंबर) भारतीय समयानुसार 19:00 तक चलेगी.

महिला विश्व कप 30 सितंबर से 2 नवंबर तक खेला जाएगा. इसमें 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं. विश्व कप भारत के चार शहरों और श्रीलंका के कोलंबो में खेला जाएगा. भारत में मैच गुवाहाटी, इंदौर, विशाखापत्तनम और मुंबई में खेला जाएगा.

India Women, Cricket
